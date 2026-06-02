أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين بيل بولتي قائمًا بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، مع احتفاظه في الوقت نفسه بمنصبه رئيسًا للوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان.

ويتولى بولتي مهامه خلفًا لـ "تولسي غابارد" التي أعلنت استقالتها مؤخرًا، على أن تغادر منصبها رسميًا في نهاية الشهر الجاري.

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وكان تولى بيل بولتي منصب مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان في مارس 2025، وهو منصب يشرف من خلاله على مؤسسات تمويل عقاري حكومية تدير أصولًا تقدر بتريليونات الدولارات في سوق الرهن العقاري الأمريكي، ما يجعله أحد أبرز المسؤولين في القطاع المالي الحكومي الأمريكي.

ويعرف بولتي بكونه حفيد مؤسس شركة البناء الكبرى PulteGroup، كما اشتهر سابقا بنشاطه في مجال الأعمال الخيرية، حيث استخدم منصات التواصل الاجتماعي لتنظيم حملات تبرع مباشرة ودعم مبادرات التمويل الجماعي، وهو ما أكسبه حضورًا إعلاميا لافتا داخل الولايات المتحدة.

وخلال الفترة الماضية، برز اسم بولتي كشخصية مثيرة للجدل داخل الإدارة الأمريكية، خاصة بعد قيادته لحملات قانونية تتعلق بقضايا احتيال في الرهن العقاري، استهدفت بعض الشخصيات السياسية المعارضة، إلى جانب دخوله في مواجهات علنية مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، أشاد ترامب ببولتي، مؤكدًا أنه يمتلك خبرة واسعة في إدارة ملفات اقتصادية وأمنية حساسة.

وأشار ترامب إلى أن إشراف بولتي على مؤسسات مثل "فاني ماي وفريدي ماك" التي تدير أصولًا تتجاوز قيمتها 10 تريليونات دولار يعكس كفاءته في إدارة القطاعات المالية الكبرى.

وأكد ترامب أن بولتي سيواصل مهامه الحالية بالتوازي مع توليه منصب مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة، في خطوة تعكس توجه الإدارة نحو الدمج بين الخبرات الاقتصادية والأمنية في إدارة الملفات الاستراتيجية.