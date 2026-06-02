أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، فرض عقوبات على أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في إيران لالتفافها على العقوبات المفروضة على طهران.

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، أدرج شركة "نوبيتكس"، أكبر بورصة للأصول الرقمية في إيران، إلى جانب ثلاث بورصات إيرانية أخرى، ضمن إطار حملة "الغضب الاقتصادي" وجهود إدارة ترامب للقضاء على ما وصفته بالتهديد الذي يشكله النظام الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إنه بينما ينهار الاقتصاد الإيراني، اختار النظام استغلال تقنيات الأصول الرقمية لخدمة أجندته الفاسدة، بما في ذلك التحايل على العقوبات وتحويل الثروات إلى خارج البلاد. إن الفوضى الاقتصادية الحالية في إيران دليل على نجاح حملة الضغط القصوى التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف بيسنت، "وكما وعدنا، ستواصل وزارة الخزانة تتبع الأموال التي تدعم الغضب الاقتصادي، سواء عبر النظام المصرفي أو عبر الأصول الرقمية، لمنع النظام من تطوير سلاح نووي".

وبحسب الوزارة الأمريكية، قدمت شركة "نوبيتكس" دعما كبيرا للنظام الإيراني، حيث عالجت أكثر من 50% من إجمالي تدفقات الأصول الرقمية الإيرانية في عام 2025، وسهلت مدفوعات مرتبطة بأنشطة النظام الإيراني.

وأضافت الوزارة الأمريكية، أن "نوبيتكس" ساعدت البنك المركزي الإيراني في الوصول إلى مئات الملايين من الدولارات من العملات المستقرة لدعم قيمة الريال الإيراني المتدهورة، مع تمكين مقربين من النظام من الوصول إلى منصات تداول الأصول الرقمية الدولية والتهرب من العقوبات في مختلف الولايات القضائية.

وأشارت الوزارة الأمريكية، إلى أنه بعد بدء العمليات القتالية الأمريكية في إيران، لعبت "نوبيتكس" دورًا في حماية ونقل الأصول والأموال خارج إيران لحماية ثروة النظام رغم انقطاع الإنترنت.

وشملت العقوبات أمير حسين راد، رئيس مجلس إدارة الشركة ومؤسسها المشارك والرئيس التنفيذي السابق، إلى جانب عدد من قادة ومسؤولي الشركة.