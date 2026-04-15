كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات فيديو "صانع محتوى" ادعى تعرضه لمحاولة سرقة هاتفه المحمول بمنطقة زهراء المعادي.

حقيقة فيديو سرقة هاتف بلوجر المعادي



وكشف بيان للوزارة، أن الواقعة مجرد سوء تفاهم ناتج عن طلب "صورة تذكارية" فوريًا، ونجحت القوات في تحديد وضبط الطرف الآخر بدار السلام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لضمان الشفافية وإيضاح الحقائق للرأي العام بشكل قاطع وصارم.

تفاصيل فيديو سرقة هاتف "بلوجر المعادي" في القاهرة



أوضحت التحريات الأمنية أن القائم على النشر مقيم بمدينة نصر، وأفاد بأنه أثناء توقفه بدراجته أمام أحد المولات بالبساتين، طلب منه شخصان يستقلان دراجة نارية التصوير بجانبه باستخدام هاتفه الخاص، ومن جانب آخر أشار الشاكي إلى أنه رفض الطلب لاعتقاده بوجود نية لسرقته، علاوة على ذلك قام ببث المقطع الموثق للواقعة عبر السوشيال ميديا مما أثار حالة من الجدل فوريًا.

اعترافات المتهمين في واقعة فيديو سرقة هاتف بلوجر المعادي

تمكنت مباحث القاهرة من تحديد هوية الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهما (طالب وعامل) مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبمواجهتهما أنكرا محاولة سرقة الهاتف، مؤكدين أنهما انصرفا فور رفض "البلوجر" طلبهما، ومن جانب آخر تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة وتبين أنها بدون رخصة قيادة، وجرى عرض الأطراف على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.