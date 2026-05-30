جيش الاحتلال يوجه إنذاراً بإخلاء 7 قرى جنوبي لبنان

وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إنذارات إلى سكان 7 قرى في جنوب لبنان، مطالباً بإخلائها بشكل فوري، بزعم وجود أنشطة ومواقع تابعة لحزب الله في تلك المناطق.

وزعم جيش الاحتلال، في بيان، إن التحذير يأتي في إطار عملياته العسكرية المستمرة على الحدود الشمالية، داعياً السكان إلى الابتعاد عن المواقع التي قال إنها تُستخدم لأغراض عسكرية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من السلطات اللبنانية أو من حزب الله بشأن الإنذارات الإسرائيلية، فيما تسود حالة من الترقب في المناطق الحدودية وسط مخاوف من تصعيد ميداني جديد.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية وتبادل القصف بين الجانبين خلال الأشهر الماضية.