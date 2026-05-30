ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا بحلول منتصف تعاملات رابع أيام عيد الأضحى، السبت 30-5-2026، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات الصباحية.

لماذا ارتفع سعر الذهب اليوم؟

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 15 جنيهًا، مدعومة بصعود الأوقية عالميًا وزيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، إلى جانب تحركات سعر الدولار التي انعكست مباشرة على تسعير الذهب محليًا.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4525 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5815 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6785 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7755 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 54280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77550 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 233425 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 387750 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية بالبورصات العالمية

ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1% إلى نحو 4540 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.