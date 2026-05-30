مستشار المرشد الإيراني: ترامب يواصل الحصار رغم إعلانه رفعه

كتب : وكالات

01:07 م 30/05/2026

محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني

وجه مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي انتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهماً إياه بالتراجع عن النهج الدبلوماسي للمرة الثالثة عبر الاستمرار في فرض الحصار وتقديم مطالب وصفها بالمبالغ فيها.

وجاءت تصريحات رضائي في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن وضع الحصار البحري المفروض على إيران، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، الجمعة، رفعه.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن مصادر وبحارة إيرانيين بأن القيود البحرية ما زالت قائمة، مؤكدة أن السفن الإيرانية لا تزال تواجه إجراءات تمنعها من العبور.

وأضافت تلك المصادر أن القيادة المركزية الأمريكية تواصل توجيه إنذارات للسفن الإيرانية بالتوقف، كما تمنعها من مواصلة مسارها، رغم إعلان واشنطن رفع الحصار البحري.

وبحسب رضائي، فإن استمرار هذه الإجراءات يتناقض مع المسار الدبلوماسي الذي يفترض أن تسير فيه المفاوضات، معتبراً أن ممارسات واشنطن الحالية تعكس استمرار الضغوط على إيران.

محسن رضائي إيران وأمريكا دونالد ترامب حصار إيران

