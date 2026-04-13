"حط رجله على الترابيزة".. كواليس فيديو مشاجرة مقهى بمول في أكتوبر

كتب : محمد شعبان

06:25 م 13/04/2026

كواليس مشاجرة داخل مقهى مول في 6 أكتوبر

شهد مقهى داخل مول بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وثقها مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في كشف ملابساتها وضبط طرفيها.

بداية واقعة مشاجرة مقهى مول أكتوبر

بدأت القصة داخل مقهى بأحد المراكز التجارية، نشب خلاف بين مجموعة من العاملين بالمقهى وعدد من رواده. ووفقًا للفحص، فإن سبب الخلاف كان تصرفًا اعتبره العاملون غير لائق، بعدما قام أحد أفراد الطرف الثاني بوضع قدمه أعلى منضدة داخل المكان مما أثار اعتراض العاملين، ليتحول النقاش سريعًا إلى مشادة كلامية.

تصاعد الاشتباك داخل مقهى مول أكتوبر

خلال لحظات، تطور الخلاف إلى مشاجرة بالأيدي بين الطرفين. الطرف الأول ضم ثلاثة أشخاص من العاملين بالمقهى، بينما ضم الطرف الثاني أربعة أشخاص، من بينهم شخص له معلومات جنائية.

وتبادل الطرفان التعدي بالضرب، في مشهد أثار حالة من الفوضى داخل المقهى، خاصة مع وجود رواد آخرين بالمكان.

نتائج مشاجرة مقهى مول أكتوبر

أسفرت المشاجرة عن وقوع بعض التلفيات داخل المقهى، نتيجة الاشتباك العنيف، إلا أنها لم تسفر عن أي إصابات بين أطرافها، وهو ما خفف من حدة تداعيات الواقعة.

ورغم ذلك، فإن المشهد الذي وثقه الفيديو المتداول أظهر حالة من التوتر والانفلات المؤقت داخل المكان.

تحرك أمني بواقعة مقهى مول أكتوبر

عقب تداول الفيديو، باشرت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة، رغم عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأنها في البداية وبالفحص والتحري أمكن تحديد وضبط أطراف المشاجرة وعُثر بحوزة أحدهم على صاعق كهربائي.

وبمواجهتهم، أكدوا أن الخلاف بدأ بسبب التصرف داخل المقهى، قبل أن يتصاعد إلى اشتباك بالأيدي.

