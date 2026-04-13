حزب الله يستهدف قواعد ومستوطنات إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني في خمسة بيانات اليوم الاثنين، أن عناصره استهدفوا قاعدة تيفن وثكنة معاليه جولاني ، وبنى تحتيّة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات معالوت ترشيحا وكرميئيل، ويسود همعلاه الإسرائيلية، وآليات وجنود إسرائيليين في مدينة بنت جبيل الجنوبية، وذلك ردّا على خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

استهداف قاعدة شراغا مستوطنات كريات

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا قاعدة شراغا وثكنة زرعيت ومستوطنات كريات شمونة وكفاربلوم والمنارة ومرغليوت، وشتولا، وأفيفيم والمالكية وحانيتا وشلومي ونهاريا الإسرائيلية، وتجمّعات لآليّات وجنود إسرائيليين في بلدات البيّاضة وعين إبل ورشاف وبنت جبيل في جنوب لبنان بالصواريخ والمسيرات، وذلك ردًّا على خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأنهى حزب الله، بياناته بالقول "إنّ هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا".

يشار إلى أن إسرائيل تشن غارات جوية تستهدف الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب شرق وشمال لبنان ،تخللها توغل بري، وذلك ردا على قيام حزب الله منذ الثاني من مارس الماضي بهجمات على إسرائيل بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في الثامن والعشرين من فبراير الماضي. ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرّة . وبدأ الجيش الإسرائيلي بعد منتصف مارس الماضي تحركاً داخل الأراضي اللبنانية جنوب لبنان.