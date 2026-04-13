الحرس الثوري: إذا استؤنفت الحرب سنكشف عن قدرات لا يتصورها العدو

كتب : محمد جعفر

08:08 م 13/04/2026

إيران

حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن استئناف القتال مع الولايات المتحدة وإسرائيل سيقابله الكشف عن قدرات عسكرية لا يملك الخصم أي تصور عنها.
وأوضح أن القوات ستعتمد أساليب قتالية جديدة سيكون من الصعب على العدو التعامل معها أو التصدي لها، مشددًا على أن جزءًا كبيرًا من الإمكانات العسكرية الإيرانية لم يُكشف عنه حتى الآن.
حصار عسكري وترامب يعلن عبور 34 سفينة في هرمز
بدأ الحصار العسكري الأمريكي رسميًا يوم الاثنين، عقب انتهاء محادثات السلام دون التوصل إلى اتفاق، حيث هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربات على طريقة استهداف قوارب تهريب المخدرات ضد أي سفن إيرانية تقترب من منطقة الحصار.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن 34 سفينة عبرت مضيق مضيق هرمز أمس، واصفًا هذا الرقم بأنه الأعلى منذ بدء ما سماه "الإغلاق الأحمق".
ترامب: لا نحتاج لمضيق هرمز
وأضاف، خلال كلمة ألقاها في واشنطن اليوم الاثنين، أن نائبه جي دي فانس قدّم أداءً متميزًا في المفاوضات مع إيران التي جرت في باكستان، مشددًا على أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن هذا البند لم يحظَ بموافقة خلال المفاوضات، قائلاً: "لا يمكن السماح لأي دولة بابتزاز العالم".
وأكد ترامب أن بلاده لا تعتمد على مضيق هرمز ولا تحتاج إليه، نظرًا لامتلاكها فائضًا من النفط والغاز، مضيفًا أن عددًا كبيرًا من الناقلات والسفن يتجه إلى الولايات المتحدة لتحميل النفط.

الحرس الثوري الإيراني حرب إيران إيران وأمريكا

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية السعودية وإيران.. ماذا تضمن؟
