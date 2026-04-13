صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة عاطل لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين سائق ونجله بدائرة قسم شرطة الهرم.

كما أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وجار استكمال التحقيقات.

تفاصيل مقتل عاطل في مشاجرة بالهرم

كان رئيس مباحث قسم شرطة الهرم تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة.

بالفحص تبين مصرع عاطل يبلغ من العمر نحو 40 عامًا، سبق اتهامه في عدد من القضايا، إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر.

تحريات جريمة قتل في الهرم

وكشفت التحريات أن بداية الواقعة تعود إلى قيام المجني عليه بسرقة بعض محتويات شقة تحت الإنشاء، قبل أن يتمكن مالك الشقة – سائق – بمساعدة نجله من ملاحقته واسترداد المسروقات.

وأوضحت التحريات أن المتهم استل سلاحًا أبيض وحدثت مشادة بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المجني عليه بالتعدي على نجل المتهم وإصابته، قبل أن يتمكن السائق ونجله من السيطرة عليه، والتعدي عليه، ما أسفر عن إصابته بطعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم إرشاد القوات عن السلاح المستخدم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

