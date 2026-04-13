تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغًا يفيد بغرق مركب صيد كان يقل عددًا من الأطفال في منطقة الجبيل التابعة لقرية دندرة بمركز قنا، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

إنقاذ 4 أطفال من الغرق

نجحت قوات الإنقاذ، بمساعدة الأهالي، في إنقاذ 4 أطفال من الموت المحقق، بينما لا يزال طفل وطفلة في عداد المفقودين داخل مياه نهر النيل.

تحديد هوية المفقودين

وتبين أن الطفلين المفقودين هما: عمر عبدالله محمد شحاته (13 عامًا)، ومريم علي عبد الموجود (9 أعوام)، وسط استمرار عمليات البحث المكثفة في محيط المنطقة.

استمرار عمليات التمشيط

تواصل فرق الإنقاذ النهري عمليات الغوص والتمشيط في نطاق واسع من مجرى النيل، وسط تواجد مكثف للأهالي على ضفاف النهر لمتابعة جهود البحث.