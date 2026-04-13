بعد غرق مركب صيد.. إنقاذ 4 أطفال والبحث جارٍ عن مفقودين في قنا

كتب : مختار صالح

08:13 م 13/04/2026

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بلاغًا يفيد بغرق مركب صيد كان يقل عددًا من الأطفال في منطقة الجبيل التابعة لقرية دندرة بمركز قنا، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

إنقاذ 4 أطفال من الغرق

نجحت قوات الإنقاذ، بمساعدة الأهالي، في إنقاذ 4 أطفال من الموت المحقق، بينما لا يزال طفل وطفلة في عداد المفقودين داخل مياه نهر النيل.

تحديد هوية المفقودين

وتبين أن الطفلين المفقودين هما: عمر عبدالله محمد شحاته (13 عامًا)، ومريم علي عبد الموجود (9 أعوام)، وسط استمرار عمليات البحث المكثفة في محيط المنطقة.

استمرار عمليات التمشيط

تواصل فرق الإنقاذ النهري عمليات الغوص والتمشيط في نطاق واسع من مجرى النيل، وسط تواجد مكثف للأهالي على ضفاف النهر لمتابعة جهود البحث.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
بوسي شلبي تحتفل بشم النسيم مع نجمات الفن في أجواء مبهجة
زووم

بوسي شلبي تحتفل بشم النسيم مع نجمات الفن في أجواء مبهجة
الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب
أخبار مصر

الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب
غارات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات عدة في جنوب لبنان
شئون عربية و دولية

غارات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات عدة في جنوب لبنان
فرحة شم النسيم لم تكتمل.. مصرع طالب غرقًا في بحر سيف بالمنوفية
أخبار المحافظات

فرحة شم النسيم لم تكتمل.. مصرع طالب غرقًا في بحر سيف بالمنوفية

أخبار

المزيد

الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو