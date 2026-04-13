أقرّ قانون "قمع الغش والتدليس" عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد، لمواجهة قيام بعض التجار بحيازة وطرح الأغذية الفاسدة للبيع، سعيًا وراء تحقيق أرباح سريعة.

ومع حلول عيد الربيع (شم النسيم)، اليوم الإثنين، تزايدت مخاوف بعض المواطنين من تناول "الفسيخ"، الذي يُعد من أبرز مظاهر الاحتفال، خشية أن يكون فاسدًا ومضرًا بالصحة.

عقوبات صارمة لتداول الفسيخ الفاسد في شم النسيم

وفي هذا السياق، يواصل رجال الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية شن حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة محال بيع المأكولات، خاصة التي تشهد رواجًا خلال موسم شم النسيم، وذلك بالتنسيق مع مفتشي الأغذية.

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط عشرات الأطنان من الأسماك المدخنة والمملحة الفاسدة، قبل طرحها بالأسواق بالتزامن مع الاحتفال بشم النسيم.

وشدد قانون "قمع الغش والتدليس" رقم 281 لسنة 1994 على عقوبات حيازة الأغذية الفاسدة والإتجار بها، ويرصد "مصراوي" أبرز هذه العقوبات:

حملات مكثفة تضبط أطنان فسيخ فاسد وعقوبات رادعة تنتظر المخالفين

ونصت المادة (2) على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة، في الحالات التالية:

غش أو الشروع في غش أي من أغذية الإنسان، أو طرحها أو عرضها للبيع أو بيعها، سواء كانت مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية، مع العلم بذلك.

تصنيع أو طرح أو بيع مواد أو عبوات تُستخدم في غش الأغذية، أو التحريض والمساعدة على ذلك بأي وسيلة.

تفاصيل عقوبات الاتجار في الفسيخ الفاسد

وتُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 40 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر، إذا كانت المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

كما نصت المادة (4) على أنه إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 40 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر.

وفي حال وفاة شخص أو أكثر نتيجة تناول هذه الأغذية، تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

