

فيديو قصير، لكنه أثار جدلًا واسعًا، بعدما تضمن شرحًا لكيفية التخفي من كاميرات المراقبة. وبينما ظن صانعه أنه طريق سريع للشهرة والربح، انتهى به الأمر أمام جهات التحقيق، في واقعة تكشف الوجه المظلم وراء سباق التريند.

صانع محتوى يتحايل على القانون

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن شرح صانع محتوى كيفية التخفى من كاميرات المراقبة لمن يرغب فى ارتكاب المخالفات المرورية أو الجرائم الجنائية.

هوس المشاهدات يوقع صانع محتوى

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.

اعترافات صانع محتوى

وبمواجهته أقر بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه واستيقاء تلك المعلومات من تطبيقات الذكاء الاصطناعى دون التحقق من صحة ما ورد به، ونشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع معدلات المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين