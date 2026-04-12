لم تعد حوادث الانتحار في عصرنا مجرد مأساة فردية تُطوى في صمت، بل تحولت في بعض الحالات إلى مشاهد علنية تُبث مباشرة أمام أعين المتابعين، وكأن الألم الإنساني بات يبحث عن جمهور قبل أن يبحث عن نجاة؛ إن حوادث الانتحار تفرض علينا—خصوصًا نحن العاملين في الحقل التربوي والنفسي—أن نتوقف بعمق أمام هذه الظاهرة المركبة، لا لنرصدها فحسب، بل لنفهم دوافعها، ونحلل أبعادها، ونبحث عن سبل علمية وإنسانية للحد منها.

من منظور علم النفس الإكلينيكي، فإن السلوك الانتحاري لا ينشأ فجأة، بل هو نتاج تراكمي لما يُعرف بـ"الضيق النفسي الحاد" (Acute Psychological Distress)، حيث يشعر الفرد بانسداد الأفق، وفقدان المعنى، وانهيار منظومة الدعم الاجتماعي، وقد أشارت العديد من الدراسات والبحوث السابقة إلى أن الأفكار الانتحارية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاكتئاب، واضطرابات القلق، والصدمات النفسية، والشعور بالعزلة، لكن الجديد في الظاهرة التي نحن بصددها هو عنصر "العرض العلني"، أي تحويل الفعل الانتحاري إلى رسالة مُشاهدة.

هذا السلوك يمكن تفسيره في ضوء ما يُعرف بنظرية "النداء الأخير" (Cry for Help)، حيث لا يكون الهدف الأساسي الموت بقدر ما يكون التعبير الصارخ عن الألم، والرغبة في أن يُرى هذا الألم ويُعترف به؛ ويتحول البث المباشر هنا إلى منصة اعتراف، وربما إلى محاولة أخيرة للسيطرة على مشاعر الفوضى الداخلية عبر إخراجها إلى العلن، غير أن هذا الفعل يحمل أيضًا خطورة كبيرة، إذ يسهم في تطبيع السلوك الانتحاري، ويخلق ما يسمى في الأدبيات النفسية بـ"تأثير العدوى" (Suicide Contagion)، حيث يؤدي التعرض المتكرر لمشاهد الانتحار إلى زيادة احتمالية تقليده، خاصة بين الفئات الهشة نفسيًا.

إن نقد هذا السلوك لا يعني إدانة الضحية، بل رفض تحويل الألم إلى محتوى، ورفض أن يصبح الموت وسيلة للتواصل؛ ففتح بث مباشر أثناء الانتحار لا يُعد فقط تعبيرًا عن معاناة، بل يحمل في طياته أذى مضاعفًا للمتلقين، خاصة الأطفال والمراهقين، ويُدخل المجتمع في حالة من التبلد العاطفي أو الفضول المرضي، ويظهر هنا خلل مزدوج: خلل في الوعي الفردي، وخلل في البيئة الرقمية التي تسمح بمثل هذا المحتوى دون تدخل فوري.

ومن الناحية الدينية، فإن الانتحار مرفوض رفضًا قاطعًا في الإسلام والمسيحية، بل يكاد يجتمع على تحريمه كل نسق ديني أو روحي عرفته البشرية، سواء في الأديان السماوية أو في الفلسفات والديانات الشرقية كالهندوسية والبوذية، إذ تُجمع هذه المرجعيات على قدسية الحياة واعتبارها أمانة لا يملك الإنسان حق إزهاقها، ولا يقتصر هذا الرفض على كونه حكمًا شرعيًا فحسب، بل لأنه يُعد اعتداء على النفس التي كرمها الله؛ فقال تعالى في سورة النساء: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما (29) ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا (30)"، وهي آية تحمل نهيًا صريحًا مقرونًا بتذكير برحمة الله التي تسبق كل يأس، كما قال تعالى في سورة الأنعام "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون". ويمتد مفهوم النفس هنا ليشمل نفس الإنسان وغيره، في تأكيد جلي على أن النفس البشرية مصونة بذاتها، وقد حرم خالقها الاعتداء عليها، وجعل صونها أصلا لا يُستباح تحت أي ظرف، وجاءت السنة النبوية لتفصل هذا الحكم وتوضح صوره وعواقبه بما لا يدع مجالا للبس، مؤكدة مبدأ الجزاء من جنس العمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم" (صحيح البخاري، 6652)، كما ورد التفصيل في الحديث الآخر: "من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا" (أخرجه البخاري، 5778)، في دلالة واضحة على خطورة هذا الفعل وعظم تبعاته، إذ تتحول وسيلة الانتحار نفسها إلى أداة للعقاب، مما يؤكد أن إنهاء الحياة لا يضع حدا للألم، بل قد يفتتح طورا أشد وأبقى.

ويؤكد الإنجيل أيضًا على قدسية الحياة، حيث يُنظر إلى الإنسان كهيكل لله، ومن ثم فإن إيذاء النفس يُعد انتهاكًا لهذا الهيكل يقول الإنجيل: "أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم؟" (1 كو 6: 19)، وهو ما يرسخ فكرة أن الحياة ليست ملكًا فرديًا مطلقًا، بل أمانة يجب صونها.

وعلى الرغم من أهمية الخطاب الديني في ترسيخ حرمة الانتحار، فإنه لا يكون كافيا ما لم يُترجم إلى دعم نفسي واجتماعي حقيقي؛ فالشخص الذي يصل إلى حافة الانتحار لا يحتاج فقط إلى تذكير بالتحريم، بل إلى احتواء، وفهم، ومساحات آمنة للتعبير، ومن ثم يتضح دور المؤسسات التربوية، التي يجب أن تتبنى برامج للكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية، وتعزيز مهارات التكيف، وتدريب المعلمين على التعامل مع مؤشرات الخطر.

كما أن الإعلام الرقمي يتحمل مسؤولية كبيرة في كيفية تغطية هذه الحوادث؛ فالتناول غير المهني، أو المبالغ فيه، قد يسهم في نشر الظاهرة بدلًا من الحد منها، وتوصي منظمة الصحة العالمية بضرورة تجنب نشر تفاصيل دقيقة عن طرق الانتحار، وعدم تصوير الضحايا بطريقة رومانسية أو بطولية، والتركيز بدلًا من ذلك على قصص التعافي وطلب المساعدة.

أما على مستوى الوقاية، فإن الحد من هذه الظاهرة يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد: تعزيز الدعم الأسري، وتوفير خدمات الصحة النفسية بأسعار ميسرة، وإدماج التوعية النفسية في المناهج الدراسية، وتطوير آليات رقابة فورية على المحتوى في المنصات الرقمية، كما يجب تشجيع ثقافة "الاستغاثة الآمنة"، حيث يُتاح للفرد التعبير عن ألمه دون خوف من الوصم أو السخرية.

وفي الختام، يعد تحويل الانتحار إلى عرض مباشر إنذارا صارخا لمجتمع بأكمله، لا مجرد مأساة فردية، ودعوة عاجلة لإعادة النظر في طريقة فهمنا للألم النفسي، وكيفية التعامل معه، ومع التكنولوجيا، ومع بعضنا بعضا، فحماية النفس الإنسانية لا تتحقق بالتدخل الطبي وحده، بل بوعي جمعي يدرك أن كل نفس جديرة بأن تُصان وتُحتوى، لا أن تُترك لتفقد في صمت.