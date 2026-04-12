كلية الدراسات الإسلامية بكفر الشيخ تبدأ مبادرة توعوية لمناسك الحج

كتب : إسلام عمار

09:47 م 12/04/2026

دكتور حامد جاويش

صدق مجلس كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بدسوق في محافظة كفر الشيخ على إطلاق برنامج دعوي جديد يهدف إلى شرح مفاهيم مناسك الحج والعمرة، تزامنًا مع موسم الحج.
ويأتي ذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري.

هدف البرنامج الدعوي

أكد الدكتور محمد الصفتي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر فرع دسوق، أن البرنامج يهدف إلى توضيح وتبسيط مفاهيم مناسك الحج والعمرة لأبناء محافظة كفر الشيخ، من خلال أعضاء هيئة التدريس بالكلية، بما يسهم في نشر الوعي الديني الصحيح.

محتوى علمي مبسط عبر المنصات الرقمية

وأوضح الدكتور حامد جاويش، رئيس وحدة ضمان الجودة والاعتماد ورئيس اللجنة الإعلامية والمسؤول عن البرنامج، أن المبادرة ستنطلق عبر محتوى مرئي يُنشر على الصفحة الرسمية للكلية بموقع “فيسبوك”، ويتضمن شرحًا مبسطًا للأحكام الشرعية الخاصة بمناسك الحج والعمرة.

منهج وسطي واستقبال الاستفسارات

وأشار إلى أن المحتوى سيتم تقديمه بلغة مبسطة تراعي المنهج الأزهري الوسطي، كما ستستقبل الكلية استفسارات المواطنين عبر رسائل الصفحة الرسمية، في إطار دورها الدعوي والتوعوي المستمر.

كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر مناسك الحج والعمرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد قرار ترامب بحصاره.. سي إن إن: إيران تسيطر على مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بعد قرار ترامب بحصاره.. سي إن إن: إيران تسيطر على مضيق هرمز
"تأكل نفسها لتنجو" حيوانات تلجأ لطرق صادمة عند التعرض الى الخطر (صور)
علاقات

"تأكل نفسها لتنجو" حيوانات تلجأ لطرق صادمة عند التعرض الى الخطر (صور)
الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا وشبورة ورياح مثيرة للأتربة
أخبار مصر

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا وشبورة ورياح مثيرة للأتربة
بعد فشل المفاوضات.. هل تشتعل الحرب في المنطقة؟ خبير عسكري لبناني يرد
شئون عربية و دولية

بعد فشل المفاوضات.. هل تشتعل الحرب في المنطقة؟ خبير عسكري لبناني يرد
رعب في سماء بحر العرب.. فيديو لطيار وجد نفسه فوق حاملة طائرات أمريكية بمنطقة
شئون عربية و دولية

رعب في سماء بحر العرب.. فيديو لطيار وجد نفسه فوق حاملة طائرات أمريكية بمنطقة

يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية