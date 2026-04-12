صدق مجلس كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بدسوق في محافظة كفر الشيخ على إطلاق برنامج دعوي جديد يهدف إلى شرح مفاهيم مناسك الحج والعمرة، تزامنًا مع موسم الحج.

ويأتي ذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري.

هدف البرنامج الدعوي

أكد الدكتور محمد الصفتي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر فرع دسوق، أن البرنامج يهدف إلى توضيح وتبسيط مفاهيم مناسك الحج والعمرة لأبناء محافظة كفر الشيخ، من خلال أعضاء هيئة التدريس بالكلية، بما يسهم في نشر الوعي الديني الصحيح.

محتوى علمي مبسط عبر المنصات الرقمية

وأوضح الدكتور حامد جاويش، رئيس وحدة ضمان الجودة والاعتماد ورئيس اللجنة الإعلامية والمسؤول عن البرنامج، أن المبادرة ستنطلق عبر محتوى مرئي يُنشر على الصفحة الرسمية للكلية بموقع “فيسبوك”، ويتضمن شرحًا مبسطًا للأحكام الشرعية الخاصة بمناسك الحج والعمرة.

منهج وسطي واستقبال الاستفسارات

وأشار إلى أن المحتوى سيتم تقديمه بلغة مبسطة تراعي المنهج الأزهري الوسطي، كما ستستقبل الكلية استفسارات المواطنين عبر رسائل الصفحة الرسمية، في إطار دورها الدعوي والتوعوي المستمر.