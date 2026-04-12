جريمة مؤسفة بدأت بنداء استغاثة وانتهت باكتشاف صادم داخل عقار سكني بمدينة السادس من أكتوبر. دقائق قليلة كانت كفيلة بتحويل بلاغ احتجاز إلى واقعة معقدة، تتشابك فيها الخلافات المالية مع نهاية مأساوية.

بلاغ استغاثة كشف واقعة أكتوبر

مأمور قسم شرطة أول أكتوبر تلقى بلاغا من شرطة النجدة بورود استغاثة من شخص "إلحقوني خاطفني ومش عارف أخرج" على الفور، انتقلت القوات إلى موقع البلاغ ولدى رفض مالكة العقار الاستجابة لنداءات الشرطة بفتح الباب الحديدي استصدر رجال الأمن إذنا من النيابة العامة لتكسر القوات بعدها الباب وتدخل إلى العقار ومن ثم تحرير المُبلغ.

وخلال الفحص، عُثر على طرفي الواقعة داخل المكان، لتبدأ خيوط القصة في الظهور تدريجيًا.

كلمة السر داخل عقار أكتوبر

تحريات العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث أكتوبر توصلت إلى أن الطرف الأول يعمل في مجال التسويق العقاري، وتعرف على مالكة العقار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق معها على تسويق وحدات سكنية مقابل عمولة.

المسوق العثاري أنفق مبالغا مالية من ماله الخاص لتجهيز إحدى الشقق داخل العقار بغرض تأجيرها، إلا أن خلافات مالية نشبت بينهما لاحقًا، بسبب تأخرها في رد مستحقاته، وتطورت الأمور إلى مشادة كلامية حادة أثناء مطالبته بأمواله.

تصعيد وتهديد بسلاح أبيض داخل عقار أكتوبر

في خضم الخلاف، تدخل طرف ثالث، مقيم بذات العقار، لمساندة مالكة العقار، وهدد المسوق العقاري بسلاح أبيض. وعندما حاول الأخير مغادرة المكان، أحكمت مالكة العقار إغلاق الباب الحديدي ومنعته من الخروج، ما دفعه للاستغاثة بشرطة النجدة.

جثة داخل جراج عقار أكتوبر

وأثناء استكمال عملية الفحص داخل العقار، عثرت القوات على جثمان الطرف الثالث داخل جراج المبنى، في مفاجأة صادمة قلبت مسار الواقعة.

وبحسب معاينة الرائد محمد راغب ئيس المباحث ومعاونه الرائد أحمد فايز تبين أن المتوفى سقط من علو، ويرجح أن ذلك حدث أثناء محاولته الهرب عبر إحدى النوافذ أو المناور، فور علمه بوصول قوات الأمن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث بشكل كامل.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين