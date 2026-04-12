

في مشهد درامي أشبه بالأفلام، تحول خلاف عاطفي إلى انتقام ناري بمنشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر، بعدما أضرمت سيدة النار في وسيلتي رزق شاب أمام منزله، لتكشف التحقيقات كواليس علاقة انتهت بنهاية مأساوية.

الفصل الأول لجريمة منشأة القناطر

تلقى مأمور مركز شرطة منشأة القناطر بلاغًا من سائق توك توك، أفاد فيه بنشوب حريق في دراجتين بخاريتين مملوكتين له، إحداهما توكتوك والأخرى دراجة نارية، أثناء توقفهما أمام منزله.

وأسفر الحريق عن تفحم التوكتوك بالكامل، فيما لحقت أضرار جزئية بالدراجة النارية، وسط حالة من الذهول بين أهالي المنطقة.

كاميرات المراقبة تكشف الجاني بواقعة منشأة القناطر

لم يدم الغموض طويلًا، وكشفت كاميرات المراقبة مفاجأة صادمة، بعدما رصدت سيدة وهي تتسلل إلى موقع الواقعة، وتقوم بسكب مادة قابلة للاشتعال على الدراجتين، قبل أن تشعل فيهما النيران، ثم تفر هاربة من المكان. الفيديو كان بمثابة خيط البداية الذي قاد رجال المباحث لكشف ملابسات الواقعة.

ضبط المتهمة بواقعة منشأة القناطر

بإجراء التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وتبين أنها ربة منزل، تقيم في ذات القرية محل الواقعة وأقرت بارتكاب الجريمة، كاشفة عن الدوافع الحقيقية التي دفعتها لذلك.

علاقة سابقة وراء جريمة منشأة القناطر

أوضحت التحريات وجود علاقة سابقة بين المتهمة والمجني عليه، إلا أنها انتهت منذ نحو أسبوعين، لتبدأ بعدها سلسلة من الخلافات الحادة بين الطرفين.

وبحسب اعترافات المتهمة، فإنها تعرضت لتهديدات من المجني عليه عقب إنهاء العلاقة، ما دفعها للتفكير في الانتقام منه بطريقة تؤثر على مصدر رزقه.

اختارت المتهمة استهداف وسيلتي العمل الخاصتين بالمجني عليه، باعتبارهما مصدر دخله الأساسي، حيث قامت بإحراقهما في محاولة لإلحاق أكبر ضرر ممكن به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، مع تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على كافة التفاصيل.

