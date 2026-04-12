خالد الصاوي عن خالد صالح: "أكتر من أخ وعيشنا سنوات الكفاح مع بعض"

كتب : معتز عباس

07:38 م 12/04/2026

قال النجم خالد الصاوي إنه جمعته علاقة وثيقة بالفنان الراحل خالد صالح، واصفا إياه بـ الأخ، ومؤكدا أن صداقتهما امتدت لسنوات طويلة وشهدت مراحل عديدة من الكفاح حتى النجاح.

وأوضح أن تجربته مع جيله من الفنانين خلال الجامعة، فرضت عليهم الاعتماد على أنفسهم في بدايات مسيرتهم الفنية، مضيفًا: "في أفلام الثمنينات كنت تلاقي الشباب بيعملوا أدوار على الهامش وده كان بس المتاح ليهم، ولذلك معظم جيلي بدأ نجمه يعلي لما وصل لسن الأربعين".

وأشار في لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلاميتين منى عبد الغني وإيمان عز الدين إلى أن هذه التجارب الصعبة دفعتهم اليوم لدعم الأجيال الجديدة، حتى لا يواجهوا نفس التحديات، مؤكدًا حرصهم على نقل الخبرات وتقديم المساندة.

كما تحدث عن علاقته القوية بالفنان الراحل خالد صالح، واصفًا إياه بالأخ، ومشيرًا إلى أن صداقتهما امتدت لسنوات طويلة من الكفاح المشترك حتى تحقيق النجاح.

شارك الفنان خالد الصاوي في فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الخامسة عشرة، التي أقيمت مؤخرًا من داخل معبد الأقصر، مشاركة نخبة من نجوم وصناع السينما.

وتضمن الحفل تكريم عدد من نجوم الفن، من بينهم خالد الصاوي، ريهام عبد الغفور، والمخرج محمد أمين، تقديرًا لمسيرتهم الفنية.

اقرأ أيضا..

بهذه الطريقة.. خالد الصاوي يكشف السر وراء فقدان وزنه

"مستنيكم أنا والمعلم مونتانا".. تامر حسني يكشف كواليس تحضيرات حفله بالعين السخنة

"تأكل نفسها لتنجو" حيوانات تلجأ لطرق صادمة عند التعرض الى الخطر (صور)
بعد فشل المفاوضات.. هل تشتعل الحرب في المنطقة؟ خبير عسكري لبناني يرد
بعد قرار ترامب بحصاره.. سي إن إن: إيران تسيطر على مضيق هرمز
رعب في سماء بحر العرب.. فيديو لطيار وجد نفسه فوق حاملة طائرات أمريكية بمنطقة
"شرط وحيد".. رونالدو يتحدث عن مشاركته في بطولة كأس العالم 2030
يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية