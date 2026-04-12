قال النجم خالد الصاوي إنه جمعته علاقة وثيقة بالفنان الراحل خالد صالح، واصفا إياه بـ الأخ، ومؤكدا أن صداقتهما امتدت لسنوات طويلة وشهدت مراحل عديدة من الكفاح حتى النجاح.

وأوضح أن تجربته مع جيله من الفنانين خلال الجامعة، فرضت عليهم الاعتماد على أنفسهم في بدايات مسيرتهم الفنية، مضيفًا: "في أفلام الثمنينات كنت تلاقي الشباب بيعملوا أدوار على الهامش وده كان بس المتاح ليهم، ولذلك معظم جيلي بدأ نجمه يعلي لما وصل لسن الأربعين".

خالد الصاوي يدعم نجوم الفن

وأشار في لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلاميتين منى عبد الغني وإيمان عز الدين إلى أن هذه التجارب الصعبة دفعتهم اليوم لدعم الأجيال الجديدة، حتى لا يواجهوا نفس التحديات، مؤكدًا حرصهم على نقل الخبرات وتقديم المساندة.

كما تحدث عن علاقته القوية بالفنان الراحل خالد صالح، واصفًا إياه بالأخ، ومشيرًا إلى أن صداقتهما امتدت لسنوات طويلة من الكفاح المشترك حتى تحقيق النجاح.





فعاليات مهرجان الأقصر للسينما

شارك الفنان خالد الصاوي في فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الخامسة عشرة، التي أقيمت مؤخرًا من داخل معبد الأقصر، مشاركة نخبة من نجوم وصناع السينما.

وتضمن الحفل تكريم عدد من نجوم الفن، من بينهم خالد الصاوي، ريهام عبد الغفور، والمخرج محمد أمين، تقديرًا لمسيرتهم الفنية.

