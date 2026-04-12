أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الأحد، أنها ستلاحق قانونياً كل من يشارك في شراء أو بيع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.

ترامب يعلن فرض حصار بحري في مضيق هرمز

وفي تطور متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري في مضيق هرمز وملاحقة السفن التي تدفع رسوماً لإيران، وذلك بعد ساعات من إعلان نائبه جيه دي فانس فشل التوصل إلى اتفاق مع طهران خلال مفاوضات إسلام آباد.

وقال ترامب إن الحصار البحري "يبدأ فوراً"، مضيفاً أنه في مرحلة لاحقة قد يُسمح بحرية الحركة في المضيق، في إشارة إلى إمكانية إعادة فتحه لاحقاً وفق شروط أمريكية.

أسعار النفط والبنزين في أمريكا معرضة لمزيد من الارتفاع

وفي سياق اقتصادي متصل، قال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن أسعار النفط والبنزين قد تبقى مرتفعة حتى موعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل، معترفاً بتأثيرات محتملة للسياسات الأمريكية الأخيرة على الأسواق.

وأضاف ترامب: "ربما تنخفض الأسعار، أو تبقى كما هي، أو ترتفع قليلاً، لكنها لن تبتعد كثيراً"، في إشارة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في أسواق الطاقة.