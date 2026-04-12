أكدت وزارة الصحة والسكان، وضع الصحة النفسية ودعم المواطنين نفسيًا في صدارة أولويات الدولة المصرية، كركيزة أساسية من ركائز الصحة العامة، انطلاقًا من إيمانها بأن الحفاظ على الإنسان يشمل سلامته الجسدية والنفسية والعاطفية معًا.

‎وفي هذا الإطار، قالت الوزارة في بيان اليوم، إنها تواصل من خلال الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تقديم منظومة متكاملة من الخدمات الوقائية والعلاجية المتخصصة، تركز على الاكتشاف المبكر والتدخل السريع للحالات التي تعاني من ضغوط نفسية حادة أو أفكار إيذاء النفس.

‎وتضم منظومة الصحة النفسية 24 منشأة طبية متخصصة على مستوى الجمهورية، تقدم خدمات التشخيص والعلاج والدعم النفسي من خلال العيادات الخارجية وأقسام الحجز الداخلي، بالإضافة إلى عيادات نوعية متخصصة في التعامل مع الصدمات النفسية والأفكار الانتحارية، وفق أحدث المعايير الطبية العالمية.

‎وتبرز عيادات "واحة" كنموذج متطور للتعامل مع الأزمات النفسية الحادة، حيث تعتمد على تقييم دقيق وخطط علاجية فردية، مع ضمان سرعة الوصول إلى الخدمة من خلال نظام إحالة منظم، وتقديم الرعاية لكل الفئات دون تمييز، مع الحفاظ التام على كرامة المريض وخصوصيته، وفق البيان.

‎وتتعامل وزارة الصحة مع حالات الأفكار الانتحارية بمنهجية علمية دقيقة تبدأ بالتقييم الفوري لمستوى الخطورة، ثم التدخل العلاجي المناسب، وإشراك الأسرة عند الحاجة وفق القانون، مع وضع خطط أمان لحماية المريض وضمان استقراره النفسي.

الخط الساخن للدعم النفسي



تتيح الوزارة الدعم النفسي على مدار الساعة عبر الخط الساخن 16328، الذي استقبل خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 8808 مكالمات، أسفرت عن تقديم 3874 استشارة نفسية، منها 252 حالة طارئة تم التعامل معها فوريًا وتوجيهها إلى المسار العلاجي المناسب.

‎كما توفر المنصة الإلكترونية للصحة النفسية خدمات العلاج «عن بُعد» بكل سهولة وخصوصية، حيث تم تقديم آلاف الجلسات العلاجية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

‎وأكدت الوزارة أن الأفكار الانتحارية أزمة قابلة للعلاج والتجاوز عند طلب المساعدة في الوقت المناسب، داعية جميع المواطنين إلى عدم التردد في التواصل مع خدمات الصحة النفسية المتاحة، سواء عبر الخط الساخن 16328 أو بالتوجه إلى أقرب منشأة متخصصة.

‎وناشدت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي تحمل المسؤولية المهنية والإنسانية عند تناول قضايا الصحة النفسية، وتجنب نشر المحتوى الذي ينتهك خصوصية الأفراد أو يزيد من تأثير الأزمات النفسية.

كما شددت على أن خدمات الصحة النفسية متاحة لكل مواطن دون تمييز، وأن الدولة مستمرة في تطوير هذه المنظومة، إيمانًا بأن الصحة النفسية حق أصيل، ودعم الإنسان في أوقات ضعفه مسؤولية وطنية مشتركة لبناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا.

