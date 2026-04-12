السجن 18 عاما لبلطجي "الوراق" أطلق النار على ضابطي شرطة



كتب ـ رمضان يونس:

أصدرت الدائرة "31" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، حُكمًا رادًعا، بمعاقبة "عاطل" بالسجن المشدد 18 عامًا على خليفة اتهامه بالشروع في قتل (ضابطي شرطة وفرد شرطة ومجند) رميًا بالرصاص في الطريق العام بالوراق.

مراقبة شرطة وحكم رادع



وتضمن منطوق الحكم الصادر من الجنايات؛ أولاً حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم "محمد.م" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات.



كما عاقبته المحكمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة "الحشيش والترامادول"، ومصادرة السلاح الناري.



ترأس هيئة الدائرة المستشار هاني لويس عبد الملك رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، أحمد حسن محمد، و أحمد أحمد دعبس، وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

شروع في قتل ضابطي الوراق



وذكرت النيابة العامة رقم 20338 لسنة 2025 جنايات الوراق، والمقيدة برقم 8847 لسنة 2025 كُلي شمال الجيزة، أن "محمد م". شرع وآخر في قتل موظفين عموميين (ضابطي شرطة وفرد شرطة، ومجند)، عمداً مع سبق الإصرار بغاية الانتقام، بأن بيت النية وتفكر بروية وعقد العزم المحقق على التنكيل بهم والمصمم على إزهاق أرواحهم، وكان ذلك بدافع الخلاص منهم، فأعد مُخططاً إجراميا أحكم دقائقه درسا، وذلك بأن إتجه مسرعا حيث مكان تواجدهم، وأشهر سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش"؛ وأطلق صوبهم وابل من الأعيرة نارية استقرت بعموم جسد الثاني والثالث والرابع أثناء مباشرة عملهم (متابعة الحالة الأمنية بنطاق القسم ). قاصدا قتلهم.

استعراض قوة وعنف في نص الشارع



وتابعت النيابة العامة، أن المتهم استعرض القوة والعنف ضد موظفين عموميين والمكلفين بخدمة عامة (ضابطي شرطة؛ و فرد شرطة، ومجند)، بأن أشهر في وجوهم سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش "؛ وأطلق صوبهم وابل من الأعيرة نارية، كما لوح بالعنف ضد المواطنين بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطو عليهم وتكدريهم.

مواجهة الرصاص



واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليه (ضابط شرطة)، والذي أكد أنه أثناء مروره الأمني وتنفيذا لأمر الخدمة المكلف به رفقة الشهود الثاني والثالث والرابع أبصر قدوم المتهم صوبهم محرزا سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش، ملوحا في منتصف الطريق العام، وما أن ظفرا به أشهر في وجوهم السلاح وأطلق عدة أعيرة نارية صوبهم استقرت بعموم جسدهم، محدثاً إصابة ضابط شرطة وفرد شرطة ومجند، مما تمكن من بث الرعب في نفس المواطنين الأمنين وفرض السيطرة معرضا حياتهم للخطر.

وفق أوراق الدعوى فإن تحريات المباحث، أكدت أن المتهم "محمد.م" سبق اتهامه في عدة قضايا بالوراق "استعراض قوة "، وإهانة وضرب موظف عام وصدر حكما.

و باستجواب المتهم عقب القبض عليه من قبل قوات الشرطة، أقر تفصيليا بارتكاب الواقعة ضد أفراد الشرطة، قاصدًا ذلك قتلهم.

وأحال المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتي أصدرت بحقه حكمًا رادعا.

