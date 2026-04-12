بالتزامن مع احتفالات شم النسيم واعتياد المصريين تناول الفسيخ والرنجة، روت الفنانة سيمون تفاصيل وفاة والدها إثر تسمم غذائي بسبب تناول الفسيخ.

تصريحات سيمون عن والدها

وقالت سيمون، في لقاء سابق مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس": "وفاته كانت مفاجأة خصوصًا إنه كان بيهتم بصحته جدًا مش بشرب شاي ولا قهوة ولا بياخد أسبرين وبينام بدري، عمري ما شوفته عيان في حياته".

وفاة والد سيمون

وتابعت: "في سنة من السنين كانت سنة خاصة جدًا 1991، كان في سم في الفسيخ وفي ناس كتير تساقطت الفترة ديه وهو توفي في 13 يوم علشان صحته كانت كويسة قدر يستحمل، الله يرحمه هو كان عارف إنه ماشي".

