خلاف بسيط على الطريق لم يستغرق دقائق انتهى بمشهد مأساوي في أحد شوارع العجوزة وسط الجيزة، بعدما تحولت مشاجرة بين سائقين إلى جريمة أودت بحياة شاب والثاني يقبع خلف القضبان.

مشاجرة تنتهي بجريمة في العجوزة

نشبت مشاجرة بين سائقين بسبب أولوية المرور، وتبادل الطرفان السباب، قبل أن تتطور الأمور سريعًا إلى اشتباك بالأيدي وسط حالة من التوتر في المكان.

وحاول بعض المارة التدخل لفض الاشتباك، إلا أن المشاجرة تصاعدت بشكل مفاجئ.

نهاية مأساوية في جريمة العجوزة

خلال المشاجرة، أقدم أحد الطرفين على استخدام مفك كان بحوزته، واعتدى به على رأس السائق الآخر، ما تسبب في إصابته إصابة بالغة أودت بحياته في الحال وسقط المجني عليه وسط ذهول الموجودين، قبل أن يفر المتهم من المكان.

سقوط المتهم في جريمة العجوزة

عقب الواقعة، تمكن ضباط مباحث العجوزة من الإيقاع بالجاني وأقر بجريمته وأرشد عن السلاح المستخدم "مفك"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، فيما تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

