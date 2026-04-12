زار اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مستشفى ملوي العام للاطمئنان على الحالة الصحية للنائب علي شرموخ، عضو مجلس الشيوخ، وذلك عقب إجرائه عملية جراحية.

الاطمئنان على الحالة الصحية

وخلال الزيارة، أعرب المحافظ عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للنائب، وأن يعود لممارسة مهامه في خدمة أهالي دائرته وأبناء محافظة المنيا، مؤكدًا أن نواب البرلمان شركاء أساسيون في جهود التنمية وتلبية احتياجات المواطنين، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية.

دعم التعاون بين التنفيذي والتشريعي

وأوضح المحافظ أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرصه على دعم أواصر التعاون وتعزيز جسور التواصل مع ممثلي الشعب، بما يسهم في توحيد الجهود وتحقيق الصالح العام، ويعكس نموذجًا إيجابيًا للتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة قضايا المواطنين.