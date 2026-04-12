"خلصوا عليه وهو متكتف".. قرار قضائي جديد بشأن سيدة و3 عاطلين بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

10:02 م 12/04/2026

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة ربة منزل و3 عاطلين في واقعة قتل وسرقة مواطن عقب اقتحام شقته بمنطقة مينا البصل، وذلك إلى جلسة 11 مايو المقبل، مع استمرار حبس المتهمين.
كما قررت المحكمة إرجاء نظر الدعوى لمناقشة الطبيب الشرعي، والاطلاع على المستندات الخاصة بدفاع المتهم الثاني.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار إيهاب حسن نور الدين، والمستشار أنس أسامة العبد، وبحضور وكيل النيابة عبدالحميد شلبي، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي.

تفاصيل الجريمة

تعود أحداث القضية رقم 933 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة مينا البصل، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة شخص مكبلة وبها إصابات متعددة داخل شقته.

علاقة عاطفية ومخطط للجريمة

وكشفت التحريات وجود علاقة عاطفية بين ربة منزل تُدعى “هـ.ع.أ” والمجني عليه “ح.م.ع”، الذي كان يقدم لها مساعدات مالية وطلب الزواج منها قبل الواقعة.
وتبين أن المتهمة اتفقت مع 3 عاطلين، هم “ع.ع.م” و“م.م.ر” و“م.ع.أ”، على سرقة المجني عليه بعد علمهم بوجود مبالغ مالية لديه.

تنفيذ الجريمة

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين خططوا للجريمة وقاموا بتقسيم الأدوار، قبل أن يقتحم اثنان منهم الشقة ويعتدوا على المجني عليه، حيث قاموا بتكبيل يديه وقدميه وكمموا فمه حتى فارق الحياة، ثم استولوا على مبلغ 46 ألف جنيه وهاتف محمول وفروا هاربين.

إحالة للمحاكمة

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي تنظر القضية، فيما تواصل التحقيقات مجراها القانوني.

