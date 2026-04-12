لتحقيق أرباح.. سقوط صانعة محتوى وزوجها بعد بث مقاطع غير لائقة

سقوط صانعة محتوى وزوجها بعد بث مقاطع غير لائقة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى وزوجها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت محتوى وإيحاءات غير لائقة تتنافى مع القيم والمبادئ المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة وزوجها حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهما هاتفان محمولان، وبفحص الهاتف الخاص بالمتهمة تبين احتواؤه على أدلة تؤكد نشاطها.

وبمواجهتهما، أقرا بتصوير ونشر تلك المقاطع عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

