اندلع حريق داخل أحد أروقة مستشفى قصر العيني بمحافظة القاهرة، ما أدى إلى تصاعد كثيف للأدخنة، وسط حالة من الاستنفار الأمني والطبي داخل المستشفى.

لا إصابات في حريق بأحد أروقة قصر العيني بالقاهرة

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب الحريق داخل المستشفى، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ لمحاصرة النيران.

وقامت قوات الأمن بفرض طوق أمني حول المبنى لتسهيل عمل قوات الحماية المدنية ومنع اقتراب المواطنين، كما تم الدفع بسيارات إسعاف كإجراء احترازي تحسبًا لأي طوارئ.

وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق ومنع امتداده إلى باقي الأقسام أو المباني المجاورة، مع تنفيذ عمليات تبريد مكثفة للسيطرة على الأدخنة المتصاعدة.

وأكدت المعاينات الأولية عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات، وجارٍ فحص موقع الحريق للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة.

محافظ القاهرة: الحريق أعلى سطح استقبال قصر العيني

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الحريق نشب بوحدة التكييف المركزي أعلى سطح مستشفى الاستقبال بالدور السادس، وتمت السيطرة عليه باستخدام 4 سيارات إطفاء، مشيرًا إلى عدم تأثر المرضى أو الخدمات الطبية، واستمرار أعمال التبريد.

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر المبنى، مع سرعة إزالة آثار الحادث عقب انتهاء معاينات النيابة العامة والبحث الجنائي للوقوف على الأسباب.

جامعة القاهرة تكشف تفاصيل حريق القصر العيني

كما أكدت جامعة القاهرة أن الحريق كان محدودًا نتيجة ماس كهربائي، واقتصر على غرفة الكهرباء الخاصة بوحدة التكييف المركزي دون امتداده للأقسام الطبية، مشيرة إلى أن الخسائر مادية بسيطة فقط.

وأضافت الجامعة أنه تم تنفيذ إخلاء احترازي منظم ونقل المرضى إلى أماكن آمنة داخل مستشفيات قصر العيني، مع استمرار تقديم الخدمة الطبية بشكل طبيعي، وبدء مراجعة شاملة لأنظمة السلامة وتشكيل لجنة فنية عاجلة لبحث أسباب الحريق وإصلاح التلفيات في أسرع وقت.