قد تلاحظ فجأة أنك تنظر إلى الساعة في توقيت متكرر مثل 11:11، أو ترى نفس الأرقام على لوحات السيارات أو الفواتير بشكل لافت هذه الظاهرة، التي تُعرف أحيانًا بـ"الأرقام المتطابقة"، أثارت فضول الكثيرين، لكن ماذا يقول العلم فعلًا؟

هل هناك تفسير علمي لرؤية 11:11 باستمرار؟

بحسب تقارير منشورة في مواقع علمية مثل Psychology Today، فإن هذه الظاهرة ترتبط بما يُعرف بـConfirmation Bias أو "الانحياز التأكيدي".

ببساطة، عندما يبدأ عقلك في ملاحظة رقم معين، فإنه:

يركز عليه بشكل أكبر

يتجاهل الأرقام الأخرى

يخلق إحساسًا بأن هذا الرقم يتكرر بشكل غريب

ماذا يحدث داخل الدماغ؟

يشرح خبراء علم النفس أن الدماغ يعمل كـ"فلتر":

يلتقط الأنماط المألوفة

يبحث عن المعاني في الأشياء العشوائية

يربط الأحداث ببعضها حتى لو لم تكن مرتبطة

وهذا يرتبط أيضًا بمفهوم Apophenia، وهو ميل الإنسان لرؤية أنماط أو علاقات في بيانات عشوائية.

لماذا تحديدًا 11:11؟

يرى علماء النفس أن هذا الرقم:

سهل الملاحظة بصريًا (متطابق ومتناظر)

يظهر في لحظة يومية شائعة (مرتين يوميًا)

يترك انطباعًا قويًا في الذاكرة

لذلك يصبح أكثر عرضة للتكرار في وعينا مقارنة بأي رقم آخر.

هل لهذه الظاهرة علاقة بالطاقة أو الروحانيات؟

بعض الثقافات والمعتقدات الحديثة تربط 11:11 بما يسمى "الرسائل الكونية" أو "بوابات الطاقة"، لكن وفقًا لتقارير علمية من جهات مثل Cleveland Clinic:

لا يوجد دليل علمي يثبت هذه التفسيرات

التفسير الأقرب هو نفسي وإدراكي وليس خارقًا للطبيعة

متى تصبح مقلقة؟

في معظم الحالات، هذه الظاهرة طبيعية تمامًا لكن إذا تحولت إلى:

هوس بالأرقام

قلق أو توتر عند رؤيتها

ربطها بقرارات مصيرية

فقد يكون من الأفضل استشارة مختص نفسي.

رؤية 11:11 بشكل متكرر ليست رسالة غامضة، بل هي نتيجة طبيعية لعمل الدماغ البشري، الذي يميل إلى البحث عن الأنماط وتأكيد ما يلفت انتباهه، بمعنى آخر الأمر ليس في الأرقام بل في طريقة تفكيرنا نحن.

