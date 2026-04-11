كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص اعتزام الأجهزة الأمنية ضبط نجله بسبب خلافات مع آخرين بمحافظة الشرقية.

حبس عنصر جنائي بعد ضبطه بمواد مخدرة وسلاح غير مرخص ببلبيس

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى تنفيذ قرار صادر من النيابة العامة بضبط وإحضار نجل الشاكي، لثبوت تورطه في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه عنصر جنائي مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، و120 قرصًا مخدرًا، و6 قطع سلاح خرطوش، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وأكدت التحريات أن إجراءات الضبط تمت في إطار من الشرعية والقانون، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، ولا يزال قيد الحبس.

كما تبين أن والد المتهم قام بنشر مقطع الفيديو في محاولة للتأثير على مسار القضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

اقرأ أيضا:

