كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى الفتيات من قيام شخص بتهديدها ونشر تعليقات تتضمن السب والتشهير بها بمحافظة القاهرة.

تعليقات مسيئة بسبب منشورات دينية.. ضبط المتهم بالزاوية الحمراء

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات سابقة في الواقعة، وتم تحديد الشاكية، وتبين أنها متواجدة خارج البلاد لاستكمال دراستها، وبالتواصل معها أقرت بصحة ما ورد في المنشور.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عارض أزياء مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه قام بنشر التعليقات المسيئة والتشهير بالمجني عليها بسبب نشرها عبارات انتقادية لرموز دينية، ما أثار غضبه ودفعه للرد بهذا الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.