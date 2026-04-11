خلاف إلكتروني.. تفاصيل ضبط عارض أزياء بتهمة التشهير بفتاة

كتب : صابر المحلاوي

06:27 م 11/04/2026

تفاصيل ضبط عارض أزياء بتهمة التشهير بفتاة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى الفتيات من قيام شخص بتهديدها ونشر تعليقات تتضمن السب والتشهير بها بمحافظة القاهرة.

تعليقات مسيئة بسبب منشورات دينية.. ضبط المتهم بالزاوية الحمراء

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات سابقة في الواقعة، وتم تحديد الشاكية، وتبين أنها متواجدة خارج البلاد لاستكمال دراستها، وبالتواصل معها أقرت بصحة ما ورد في المنشور.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عارض أزياء مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه قام بنشر التعليقات المسيئة والتشهير بالمجني عليها بسبب نشرها عبارات انتقادية لرموز دينية، ما أثار غضبه ودفعه للرد بهذا الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تجاوز في حقهم.. الأهلي يطالب رابطة الأندية بإلغاء العقوبات على لاعبيه
فايننشال تايمز: الإيرانيون والأمريكيون وصلوا طريقا مسدودا بشأن مضيق هرمز
تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات
موعد طرح الـ2 جنيه.. وحقيقة إصدار عملة الـ5 جنيهات لحل أزمة "الفكة"
4 جثث و8 مصابين.. ارتفاع ضحايا تصادم طريق بنها - شبرا الحر
