محافظ المنيا يوجه بسرعة تشغيل سجل مدني زهرة لخدمة المواطنين (صور)

كتب : جمال محمد

07:46 م 11/04/2026
    سجل مدني زهرة
    سجل مدني زهرة

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، أعمال المعاينة التي أجراها الفريق المختص لمكتب السجل المدني بمجمع الخدمات بقرية زهرة، حيث جرى فحص التجهيزات ومراجعة الملاحظات الفنية اللازمة، تمهيدًا لبدء التشغيل في أقرب وقت ممكن.

استكمال المتطلبات الفنية

وأكد المحافظ أن العمل جارٍ على استيفاء جميع المتطلبات التي حددتها اللجنة المختصة، إلى جانب تجهيز الأدوات والمعدات اللازمة، بما يضمن جاهزية المكتب لبدء تقديم خدماته للمواطنين بكفاءة.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

وأشار كدواني إلى أن تشغيل المكتب يأتي في إطار خطة المحافظة لتقريب الخدمات الحكومية من المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، وتقديم الخدمات الحيوية بالقرب من محل إقامتهم.

استجابة لمطالب الأهالي

وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب أهالي قرية زهرة بمركز المنيا، التي تم عرضها خلال اللقاء الجماهيري الأخير، مؤكدًا الحرص على تلبية احتياجات المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم على أرض الواقع.

سجل مدني زهرة سجل مدني المنيا محافظ المنيا

تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات