خلاف أرض يشعل أزمة.. استغاثة سيدة تكشف نزاعًا قديمًا في قنا

كتب : صابر المحلاوي

06:17 م 11/04/2026

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بتسجيل صوتي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة سيدة لتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحها بتمكينها من قطعة أرض مملوكة لها، وتضررها من قيام جارها بهدم الحد الفاصل بينهما بمحافظة قنا.

تسجيل صوتي يثير الجدل.. حقيقة هدم فاصل أرض بنجع حمادي

وبالفحص، تبين وجود خلافات بين طرف أول يضم الشاكية وزوجها، وطرف ثان يتمثل في جار لهما، وذلك بشأن ملكية قطعة أرض كائنة بدائرة مركز شرطة نجع حمادي.

وكشفت التحريات أن الواقعة محل النزاع سبق تحرير محضرين بشأنها خلال عامي 2018 و2026، نتيجة استمرار الخلاف بين الطرفين حول حدود وملكية الأرض.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، وذلك في إطار من الشرعية والقانون، مع عرضهما على جهات التحقيق المختصة.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للفصل في النزاع القائم بين الطرفين.

وزارة الداخلية النيابة العامة نجع حمادي قنا نزاع أرض خلافات جيرة

