بيومي فؤاد وأوس أوس يحتفلان بعيد ميلاد عبد الرحمن ظاظا في كواليس "101 مطافي"

كتب : مروان الطيب

06:37 م 11/04/2026
    نجوم فيلم 101 يحتفلون بعيد ميلاد عبد الرحمن ظاظا
    فريق عمل فيلم 101 مطافي يحتفلون بعيد ميلاد عبد الرحمن ظاظا
    توتا وأوس أوس يحتفلان بعيد ميلاد ظاظا
    الفنان عبد الرحمن ظاظا
    بيومي فؤاد
    أوس أوس وعبد الرحمن ظاظا

احتفل أبطال وفريق عمل فيلم "101 مطافي" بعيد ميلاد الفنان عبد الرحمن ظاظا داخل لوكيشن التصوير.

نشر عبد الرحمن ظاظا عدد من مقاطع الفيديوهات عبر صفحته على "انستجرام"، ظهر خلالها عدد من أبطال الفيلم وهم يحتفلون بعيد ميلاده هم الفنان بيومي فؤاد، أوس أوس، محمد عبد الرحمن (توتا).

وكتب عبد الرحمن ظاظا على الفيديوهات: "من ألذ وأحلى المفاجأت اللي اتعملت لي في حياتي بجد شكرااا من كل قلبي لكل اللي شارك في الجريمة دي برعاية عم بيومي و اوس اوس و توتا و هدي فرحتوووني جداا والله ربنا يفرح قلوبكم".

يتعاون ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم بيومي فؤاد، محمد عبد الرحمن، محمد أسامة، هدى الإتربي، تأليف ضياء محمد، إخراج محمد أمين، ومن المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

اخر مشاركات عبد الرحمن ظاظا الفنية

شارك الفنان عبد الرحمن ظاظا بعدد من الأعمال الفنية التي تم عرضها خلال الفترة الماضية.

منها مسلسل "المصيدة" وسط مجموعة من النجوم هم حنان مطاوع، خالد سلبم، محمد عبد العظيم، سلوى خطاب، تأليف يحيى حمزة، إخراج مصطفى أبو سيف.

تدور أحداث المسلسل حول فريدة وهي مخترق إلكتروني بارعة تتورط مع مجموعة من أصدقائها في شبكة من الخداع والمطاردات بعد عملية نصب مخططة بشكل دقيق. مع تطور الأحداث، تنقلب المصيدة عليهم جميعًا عندما تنكشف أسرار قديمة تربط بين الأبطال وتحول كل قرار إلى مواجهة جديدة.

محامي رمضان صبحي يكشف لمصراوي تطورات أزمة المنشطات الخاصة باللاعب
