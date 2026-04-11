احتفل أبطال وفريق عمل فيلم "101 مطافي" بعيد ميلاد الفنان عبد الرحمن ظاظا داخل لوكيشن التصوير.

نشر عبد الرحمن ظاظا عدد من مقاطع الفيديوهات عبر صفحته على "انستجرام"، ظهر خلالها عدد من أبطال الفيلم وهم يحتفلون بعيد ميلاده هم الفنان بيومي فؤاد، أوس أوس، محمد عبد الرحمن (توتا).

وكتب عبد الرحمن ظاظا على الفيديوهات: "من ألذ وأحلى المفاجأت اللي اتعملت لي في حياتي بجد شكرااا من كل قلبي لكل اللي شارك في الجريمة دي برعاية عم بيومي و اوس اوس و توتا و هدي فرحتوووني جداا والله ربنا يفرح قلوبكم".

كواليس فيلم 101 مطافي

يتعاون ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم بيومي فؤاد، محمد عبد الرحمن، محمد أسامة، هدى الإتربي، تأليف ضياء محمد، إخراج محمد أمين، ومن المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

اخر مشاركات عبد الرحمن ظاظا الفنية

شارك الفنان عبد الرحمن ظاظا بعدد من الأعمال الفنية التي تم عرضها خلال الفترة الماضية.

منها مسلسل "المصيدة" وسط مجموعة من النجوم هم حنان مطاوع، خالد سلبم، محمد عبد العظيم، سلوى خطاب، تأليف يحيى حمزة، إخراج مصطفى أبو سيف.

تدور أحداث المسلسل حول فريدة وهي مخترق إلكتروني بارعة تتورط مع مجموعة من أصدقائها في شبكة من الخداع والمطاردات بعد عملية نصب مخططة بشكل دقيق. مع تطور الأحداث، تنقلب المصيدة عليهم جميعًا عندما تنكشف أسرار قديمة تربط بين الأبطال وتحول كل قرار إلى مواجهة جديدة.

