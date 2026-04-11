قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه أجرى اتصالًا هاتفيا، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، حثه خلاله على اغتنام فرصة المحادثات الجارية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد لتمهيد الطريق نحو خفض مستدام للتصعيد.

وأكد ماكرون في بيان اليوم السبت، أنه شدد خلال الاتصال، على ضرورة أن تعيد إيران في أسرع وقت ممكن حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وأشار الرئيس الفرنسي، إلى أهمية الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، بما في ذلك في لبنان.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن بلاده تدعم جهود الحكومة اللبنانية، باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بممارسة سيادة الدولة وتحديد مستقبل لبنان.