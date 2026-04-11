أكد المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة وضعت خطة تشغيل جديدة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة، في خطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم وتقليل الهدر.

وقال المهندس منصور عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة"، إن الوزارة تسعى لتطبيق فكرة ترشيد الطاقة على نطاق واسع، بحيث تقل الإنارات في الشوارع بنسبة 50%، وتعمل المحلات التجارية بنسبة 50% من استهلاكها الحالي، مع مراعاة الأمن المجتمعي وسلامة المواطنين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة على تطوير ثقافة الترشيد، والتي تعتمد على الاستغناء عن الطاقة غير الضرورية واستخدامها بكفاءة، مؤكدا أن الخطة تهدف إلى الوصول إلى أعلى استفادة من الطاقة دون التأثير على الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أنه خلال الشهر الماضي، ورغم زيادة الطاقة المقررة، لوحظ انخفاض في نسبة الوقود المخصص للمحطات، مما يؤكد الحاجة إلى تطبيق خطة الترشيد بشكل فعال لضمان الاستمرارية والوفرة في الطاقة.

وشدد المهندس منصور عبد الغني على أن الخطة الجديدة هي نمط تشغيل يوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والمحلات، وتقليل الهدر، وتحقيق كفاءة عالية في استخدام الموارد المتاحة، بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة في ضبط استهلاك الطاقة، على أن تعلن الوزارة قريبا عن مواعيد وجدول تشغيل محدد لكل محطات الطاقة.