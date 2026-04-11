الداخلية تضبط زوجين انتحلا صفة مسؤولين للاستيلاء على أموال المواطنين

كتب : صابر المحلاوي

06:30 م 11/04/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات بلاغ تقدمت به سيدة مقيمة بمحافظة الإسكندرية، تتهم فيه شخصًا وزوجته بالنصب عليها والاستيلاء على أموالها بزعم توفير وحدة سكنية بإحدى القرى السياحية.

وأفادت المجني عليها أن المتهمين انتحلا صفة موظفين بإحدى الجهات، وادعيا وجود علاقات لهما بمسؤولين، وتمكنا من إيهامها بقدرتهما على تخصيص وحدة سكنية لها، واستوليا منها على مبالغ مالية، إلا أنهما لم يفيا بتعهدهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين داخل شقة مستأجرة بمحافظة الجيزة، وتبين أن أحدهما له معلومات جنائية.

وعُثر بحوزتهما على كارنيهات مزورة، وبطاقات دفع إلكتروني، ودفاتر شيكات، إلى جانب أسلحة ألعاب «مسدسات ورشاشات» وأجهزة لاسلكية، وجهاز صاعق كهربائي، ومشغولات ذهبية، وأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة تحتوي على أدلة تثبت نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة بأسلوب النصب والاحتيال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيديو قد يعجبك



موعد طرح الـ2 جنيه.. وحقيقة إصدار عملة الـ5 جنيهات لحل أزمة "الفكة"
لحظة بلحظة.. ليفربول 2 - 0 فولهام.. محاولات من فولهام لتقليص الفارق
تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات
نقص أسرة العناية المركزة يفاقم معاناة المرضى في بني سويف
فايننشال تايمز: الإيرانيون والأمريكيون وصلوا طريقا مسدودا بشأن مضيق هرمز
تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات