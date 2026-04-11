كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات بلاغ تقدمت به سيدة مقيمة بمحافظة الإسكندرية، تتهم فيه شخصًا وزوجته بالنصب عليها والاستيلاء على أموالها بزعم توفير وحدة سكنية بإحدى القرى السياحية.

نصاب وشريكته في قبضة الأمن.. أوهام النفوذ تسرق أموال سيدة بالإسكندرية

وأفادت المجني عليها أن المتهمين انتحلا صفة موظفين بإحدى الجهات، وادعيا وجود علاقات لهما بمسؤولين، وتمكنا من إيهامها بقدرتهما على تخصيص وحدة سكنية لها، واستوليا منها على مبالغ مالية، إلا أنهما لم يفيا بتعهدهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين داخل شقة مستأجرة بمحافظة الجيزة، وتبين أن أحدهما له معلومات جنائية.

وعُثر بحوزتهما على كارنيهات مزورة، وبطاقات دفع إلكتروني، ودفاتر شيكات، إلى جانب أسلحة ألعاب «مسدسات ورشاشات» وأجهزة لاسلكية، وجهاز صاعق كهربائي، ومشغولات ذهبية، وأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة تحتوي على أدلة تثبت نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة بأسلوب النصب والاحتيال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.