إعلان

خناقة فلوس تتحول لسلاح أبيض.. تفاصيل الاعتداء على صاحب مكتبة في المرج

كتب : صابر المحلاوي

06:26 م 11/04/2026

تفاصيل فيديو الاعتداء على مالك مكتبة بالمرج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على مالك مكتبة بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة.

وبالفحص، تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول مالك مكتبة، وطرف ثان مكون من شخص وزوجته وأنجالهما، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم.

وكشفت التحريات أن المشاجرة بدأت بتعدي الطرف الأول على اثنين من أنجال الطرف الثاني دون حدوث إصابات، ما دفعهما لاستدعاء والديهما، الذين قاموا بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فيما أقر أحد المتهمين بالتخلص من السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة في المرج خلاف مالي سلاح أبيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات