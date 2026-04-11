كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على مالك مكتبة بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة.

مشاجرة عائلية تنتهي بضرب بسلاح أبيض بسبب خلاف مالي بالقاهرة

وبالفحص، تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول مالك مكتبة، وطرف ثان مكون من شخص وزوجته وأنجالهما، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم.

وكشفت التحريات أن المشاجرة بدأت بتعدي الطرف الأول على اثنين من أنجال الطرف الثاني دون حدوث إصابات، ما دفعهما لاستدعاء والديهما، الذين قاموا بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فيما أقر أحد المتهمين بالتخلص من السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.