يسعى كثيرون إلى خسارة الوزن بطرق صحية وآمنة، دون اللجوء إلى أنظمة قاسية أو أدوية غير مضمونة.

ويؤكد الدكتور معتز القيعي أن اختيار الأطعمة المناسبة في بداية اليوم قد يلعب دورا مهما في تعزيز عملية حرق الدهون وتنشيط عملية الأيض.

ما هي أفضل الأطعمة لحرق الدهون صباحا؟

البيض

يُعد البيض من أفضل الخيارات في وجبة الإفطار، لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين الذي يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة وتقليل الرغبة في تناول الطعام.

الشوفان

غني بالألياف التي تعزز الهضم وتمنح إحساسًا بالامتلاء، كما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

الزبادي (اللبن الرائب)

يحتوي على البروبيوتيك والبروتين، ما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساهم في حرق الدهون.

الفواكه الطازجة

مثل التفاح والتوت والجريب فروت، وهي غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة وتساعد على تحسين عملية الأيض.

المكسرات

تناول كمية معتدلة من المكسرات مثل اللوز يمد الجسم بالدهون الصحية ويقلل من الشعور بالجوع.

الشاي الأخضر

مشروب صباحي فعال في تعزيز حرق الدهون، لاحتوائه على مضادات أكسدة تساعد في تسريع عملية الأيض.

كيف تساعد هذه الأطعمة في فقدان الوزن؟

وأضاف من خلال تصريح لمصراوي، تعتمد هذه الأطعمة على زيادة الشعور بالشبع وتقليل السعرات الحرارية

تحسين عملية التمثيل الغذائي (الأيض)، ودعم حرق الدهون بشكل طبيعي، والحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

متى يجب تناول هذه الأطعمة؟

وتابع، يجب تناول هذه الوجبة خلال الإفطار أو في الساعات الأولى من الصباح، قبل بدء النشاط اليومي لتحفيز الجسم على الحرق

بشكل منتظم للحصول على نتائج فعالة.

لماذا يُفضل تناولها صباحا؟

أكثر قدرة على امتصاص العناصر الغذائية

في حالة استعداد لحرق الطاقة

بحاجة إلى وقود صحي لبدء اليوم

اقرأ أيضا:

