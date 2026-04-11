إعلان

فايننشال تايمز: الإيرانيون والأمريكيون وصلوا طريقا مسدودا بشأن مضيق هرمز

كتب : وكالات

07:38 م 11/04/2026

إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية، بأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية اليوم السبت في العاصمة الباكستانية وصلت لطريق مسدود بشأن مضيق هرمز.
ونقلت الصحيفة عن شخصين مطلعين على المفاوضات أن "الجمود" لا يزال قائمًا في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، مشيرين إلى أن المناقشات حول إعادة فتح المضيق تمثل نقطة خلاف رئيسية.

وأوضح أحد المصدرين، أن إيران تصر على الاحتفاظ بالسيطرة على الممر المائي، وترى أنها مخولة بفرض رسوم على السفن، مضيفًا أن المفاوضين الإيرانيين يرفضون خيارات السيطرة المشتركة، رغم الاجتماع رفيع المستوى الذي جمع جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، ومحمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني.

عشاء عمل بين الوفدين الأمريكي والإيراني

وأشار أحد المصدرين إلى أن المفاوضين سيعقدون عشاء عمل، يعقبه نقاشات فنية مساء السبت.
وفي السياق، نقلت وكالة تسنيم عن مسؤول عسكري إيراني أن طهران لا تزال مصممة على عدم السماح لأي سفينة بعبور مضيق هرمز دون ترخيص.
وأكد المسؤول الإيراني، أن أي عبور للسفن عبر مضيق هرمز سيتم حتما بموافقة إيران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا مضيق هرمز مفاوضات إيرن وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ملخص مباراة ليفربول وفولهام بالدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

ملخص مباراة ليفربول وفولهام بالدوري الإنجليزي
مفاجآت أحمد حلمي الفنية.. فيلم جديد وتعاون مع منى زكي
زووم

مفاجآت أحمد حلمي الفنية.. فيلم جديد وتعاون مع منى زكي
محمود محيي الدين: الاستعداد لما بعد صندوق النقد ضرورة لا تحتمل التأجيل
أخبار مصر

محمود محيي الدين: الاستعداد لما بعد صندوق النقد ضرورة لا تحتمل التأجيل
لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 1 سموحة.. تسديدة من مروان عطية خارج مرمى سموحة
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 1 سموحة.. تسديدة من مروان عطية خارج مرمى سموحة
واقعة غريبة في الشرقية.. ظهور نسانيس على أسطح منازل قرية الزنكلون
أخبار المحافظات

واقعة غريبة في الشرقية.. ظهور نسانيس على أسطح منازل قرية الزنكلون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات