أفادت صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية، بأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية الجارية اليوم السبت في العاصمة الباكستانية وصلت لطريق مسدود بشأن مضيق هرمز.

ونقلت الصحيفة عن شخصين مطلعين على المفاوضات أن "الجمود" لا يزال قائمًا في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، مشيرين إلى أن المناقشات حول إعادة فتح المضيق تمثل نقطة خلاف رئيسية.

وأوضح أحد المصدرين، أن إيران تصر على الاحتفاظ بالسيطرة على الممر المائي، وترى أنها مخولة بفرض رسوم على السفن، مضيفًا أن المفاوضين الإيرانيين يرفضون خيارات السيطرة المشتركة، رغم الاجتماع رفيع المستوى الذي جمع جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، ومحمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني.

عشاء عمل بين الوفدين الأمريكي والإيراني

وأشار أحد المصدرين إلى أن المفاوضين سيعقدون عشاء عمل، يعقبه نقاشات فنية مساء السبت.

وفي السياق، نقلت وكالة تسنيم عن مسؤول عسكري إيراني أن طهران لا تزال مصممة على عدم السماح لأي سفينة بعبور مضيق هرمز دون ترخيص.

وأكد المسؤول الإيراني، أن أي عبور للسفن عبر مضيق هرمز سيتم حتما بموافقة إيران.