لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 0 سموحة.. تريزيجيه يسجل الأول للأحمر

كتب : يوسف محمد

07:37 م 11/04/2026 تعديل في 08:41 م
يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليا نظيره سموحة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الثانية بمرحلة التتويج.

تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة بالدوري:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي ويوسف بلعمري

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم: حسن الشحات، محمود تريزيجيه ومحمد شريف

تشكيل سموحة لمواجهة الأهلي بالدوري:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، هشام حافظ، محمد رجب وميدو مصطفى

خط الوسط: خالد الغندور، عمرو السيسي، سامادو وسمير فكري

خط الهجوم: صامويل أمادي وحسام أشرف

أبرز أحداث مباراة الأهلي وسموحة بالدوري

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: رأسية من لاعب سموحة ولكنها تمر بجوار مرمى الأهلي

الدقيقة 7: عرضية من حسين الشحات يبعدها دفاع سموحة

الدقيقة 15: تسديدة قوية من مروان عطية تخرج أعلى مرمى سموحة

الدقيقة 17: تسديدة من لاعب سموحة تمر بجوار مرمى الأهلي

الدقيقة 23: محمود تريزيجيه يسجل الأول للنادي الأهلي في مرمى سموحة

الدقيقة 29: تسديدة من لاعب سموحة تصطدم بدفاع الأهلي

الدقيقة 31: تسديدة من إمام عاشور تخرج أعلى مرمى سموحة

الدقيقة 33: مطالبات من لاعبي سموحة بركلة جزاء ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب

الدقيقة 40: رأسية من حسام أشرف لاعب سموحة تخرج أعلى مرمى سموحة

أحدث الموضوعات

بشرى تشارك بلجنة تحكيم "الفيلم القصير" في مهرجان أسوان لأفلام المرأة
زووم

بشرى تشارك بلجنة تحكيم "الفيلم القصير" في مهرجان أسوان لأفلام المرأة
مفاجآت أحمد حلمي الفنية.. فيلم جديد وتعاون مع منى زكي
زووم

مفاجآت أحمد حلمي الفنية.. فيلم جديد وتعاون مع منى زكي
نتنياهو: المعركة مع إيران لم تنته بعد ولدينا ما نفعله ضدها
شئون عربية و دولية

نتنياهو: المعركة مع إيران لم تنته بعد ولدينا ما نفعله ضدها
ما السر وراء ظاهرة الرؤية المتكررة للأرقام المتشابهة 11:11 في حياتك؟
علاقات

ما السر وراء ظاهرة الرؤية المتكررة للأرقام المتشابهة 11:11 في حياتك؟
الكشف عن البوستر الرسمي لفيلم "الكراش" وموعد عرضه بالسينمات
سينما

الكشف عن البوستر الرسمي لفيلم "الكراش" وموعد عرضه بالسينمات

تحرك أمريكي في هرمز.. تهيئة ممر ملاحي جديد وإزالة ألغام بمشاركة مدمرات ومسيرات