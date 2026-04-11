"سيطرة حمراء".. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة اليوم

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليا نظيره سموحة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الثانية بمرحلة التتويج.

تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة بالدوري:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي ويوسف بلعمري

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم: حسن الشحات، محمود تريزيجيه ومحمد شريف

تشكيل سموحة لمواجهة الأهلي بالدوري:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، هشام حافظ، محمد رجب وميدو مصطفى

خط الوسط: خالد الغندور، عمرو السيسي، سامادو وسمير فكري

خط الهجوم: صامويل أمادي وحسام أشرف

أبرز أحداث مباراة الأهلي وسموحة بالدوري

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: رأسية من لاعب سموحة ولكنها تمر بجوار مرمى الأهلي

الدقيقة 7: عرضية من حسين الشحات يبعدها دفاع سموحة

الدقيقة 15: تسديدة قوية من مروان عطية تخرج أعلى مرمى سموحة

الدقيقة 17: تسديدة من لاعب سموحة تمر بجوار مرمى الأهلي

الدقيقة 23: محمود تريزيجيه يسجل الأول للنادي الأهلي في مرمى سموحة

الدقيقة 29: تسديدة من لاعب سموحة تصطدم بدفاع الأهلي

الدقيقة 31: تسديدة من إمام عاشور تخرج أعلى مرمى سموحة

الدقيقة 33: مطالبات من لاعبي سموحة بركلة جزاء ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب

الدقيقة 40: رأسية من حسام أشرف لاعب سموحة تخرج أعلى مرمى سموحة