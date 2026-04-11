هل تساءلت يوما عن سبب تسمية أشهر السنة بأسماء مثل يناير وفبراير أو ديسمبر؟، السبب يعود لآلاف السنين، بدءا من التقويم المصري القديم، إضافة إلى تقاليد الرومان القدماء، والإصلاحات التي قام بها يوليوس قيصر.

هل كانت السنة تتكون في الأصل من 10 شهور فقط؟

أوضحت الدكتورة فاتن صلاح، عضو هيئة خبراء التراث العرب، في تصريح لـ"مصراوي" أن السنة في بدايتها كانت تتكون من 10 شهور فقط، وليس 12، وهذا يفسر لماذا تحمل بعض الشهور أسماء رقمية لا تتطابق مع ترتيبها الحالي، مثل شهر ديسمبر الذي يعني اسمه الرقم 10 رغم كونه الشهر الثاني عشر اليوم.

كيف ساهم يوليوس قيصر في تطوير التقويم؟

تعود القصة إلى عام 46 قبل الميلاد، عندما وصل الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر إلى مصر.

اكتشف قيصر أن المصريين لديهم نظام تقويم متطور "التقويم القبطي أوالمصري القديم"، فقام بدمج التقويمين الروماني والمصري، وأضاف شهرين جديدين هما يناير وفبراير، لتصبح السنة 12 شهرا تبدأ بـ يناير وتنتهي بـ ديسمبر.

ما معنى أسماء أشهر السنة وأصولها؟

يناير

سُمي على اسم المعبود الروماني "يانوس"، إله البدايات والبوابات، الممثل بوجهين ينظر أحدهما للماضي والآخر للمستقبل.

فبراير

مشتق من "فيبروس"، وهو اسم احتفالات التطهير والتنقية التي كان الرومان يقيمونها في هذا الوقت من السنة.

مارس

كان الشهر الأول في التقويم الروماني القديم، وسُمي باسم "مارس"، إله الحرب عند الرومان.

أبريل

مأخوذ من كلمة "أبرير" التي تعني "التفتح"، لأنه يوافق بداية الربيع، وهناك رأي آخر ينسبه إلى الإلهة "أفروديت".

مايو

سُمّي باسم الإلهة "مايستا"، إلهة الشرف والمهابة والتبجيل عند الرومان.

يونيو

سُمي باسم الإلهة "جونو"، زوجة إله المشتري، والتي ترمز للزواج والحياة العائلية.

يوليو

كان يُسمى قديما "كوينت ليس" (الخامس)، وتم تغييره تكريما للإمبراطور يوليوس قيصر، مؤسس التقويم اليولياني.

أغسطس

كان يُسمى "سكست ليس" (السادس)، وأُعيدت تسميته نسبة للإمبراطور أغسطس قيصر، أول أباطرة الرومان بعد يوليوس قيصر.

لماذا تحمل الشهور الأخيرة أسماء أرقام؟

أوضحت "عضو هيئة خبراء التراث العرب" أن الشهور الأربعة الأخيرة من السنة تحمل أسماء أرقام يونانية قديمة، بناء على ترتيبها في التقويم الروماني القديم المكون من 10 شهور:

سبتمبر: مشتق من "سبتم" وتعني رقم 7.

أكتوبر: مشتق من "أكتو" وتعني رقم 8.

نوفمبر: مشتق من "نوفم" وتعني رقم 9.

ديسمبر: مشتق من "ديسم" وتعني رقم 10.

