ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على متهم بحوزته 4 آلاف لتر سولار محجوبة عن التداول لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط عامل محطة متورط معه.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بتجميع وحجب المواد البترولية عن التداول بالأسواق، وإعادة بيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر المقرر، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه حال استقلاله سيارة فنطاس محملة بنحو 4 آلاف لتر من مادة السولار بدائرة مركز شرطة أول أسوان.

عامل محطة وتاجر في قبضة الأمن بتهمة الاتجار في السولار

وتبين من التحريات أن المتهم تحصل على المواد البترولية من إحدى محطات الوقود بدائرة قسم شرطة أول أسوان، بمساعدة عامل بالمحطة، والذي تم ضبطه أيضًا على ذمة الواقعة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال إعادة بيع المواد البترولية في السوق السوداء. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.