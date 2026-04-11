أكد الفنان أحمد أبو زهرة أنه لم يقصد بالاستغاثة التي كتبها مساء أمس الجمعة 10 أبريل، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، التقليل من الرعاية الطبية التي يتلقاها والده الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة.

توضيح جديد بشأن حالة عبدالرحمن أبو زهرة الصحية

وكتب أبو زهرة "توضيح: للأسف تم فهم منشور كتبته منذ حوالي ٣ ساعات بشكل خاطئ. فأنا لم أقصد أبدا أن أقلل من المنظومة الصحية والرعاية الطبية التي يلاقيها الوالد. ولكن نظراً لتدهور حالته اليوم ووضعه على جهاز التنفس الصناعي فكان شعوراً طبيعياً مني أنا وأسرته أن نكون بجواره في هذا التوقيت لأكبر وقت ممكن وكان هذا سبب سوء الفهم الذي حدث مع إدارة المستشفى".

وتابع "ولكن بعد توضيح أهمية عزله انسحبنا من المستشفى مقدرين كل المجهودات الطبية التي تقوم بها المستشفى والدكاترة التابعين لوزارة الصحة. وكل الشكر والتقدير لمعالي وزير الصحة دكتور خالد عبدالغفار على اهتمامه الشديد وتواصله معي وهذا إن دل فإنه يدل على اهتمام الدولة الشديد بالقامات الفنية الرفيعة".

استغاثة نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

كان أحمد أبو زهرة كتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "تم وضع الوالد على جهاز التنفس الصناعي فجر اليوم حسب كلام الدكاترة، ولم يتم إبلاغنا بهذه العملية ونفاجأ بالموضوع بالصدفة حينما ذهبنا للزيارة بعد الضهر، ويتم رفض وجودنا أنا وأخواتي بجواره في أوقاته الأخيرة هل ده معقول؟ ولماذا التعنت من إدارة المستشفى؟ هل يا ترى علشان المستشفى مجاني بيتم معاملتنا بهذه الطريقة؟".

ودعا أحمد أبو زهرة لوالده بالشفاء في منشور آخر، وكتب "اللهم اشفِ أبي شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، اللهم خفف عنه كل ألم يشعر به. اللهم إن أبي قد مسَّه الضرُّ وأنت أرحم الراحمين، اكشف ما به من غمٍّ، واذهب عنه الدَّاء".

أعمال الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

جدير بالذكر أن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة احتفل بعيد ميلاده في شهر مارس الماضي، وقدم على مدار مشواره الفني عددا كبيرا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، من أبرزها: مسرحية السبنسة، مسرحية عيلة الدوغري، مسرحية الفرافير، مسلسل المشربية.

كما شارك في بطولة: مسلسل العملاق، مسلسل ليلة سقوط غرناطة، فيلم اللعنة، مسرحية لعبة السلطان، مسلسل الوسية، مسلسل لا، مسلسل السقوط في بئر سبع، مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، مسلسل الحاوي، فيلم أرض الخوف، مسلسل موضوع عائلي، فيلم الجزيرة، فيلم طلق صناعي.

