مسؤولون أمريكيون: انطلاق مفاوضات إنهاء حرب إيران في باكستان

كتب : محمود الطوخي

02:49 م 11/04/2026 تعديل في 03:03 م

أعلنت شبكة "سي بي إس نيوز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، السبت، بدء المباحثات الرسمية في مدينة إسلام آباد، ورغم تأكيد انطلاقها، لا تزال طبيعة هذه اللقاءات وما إذا كانت تجري بشكل مباشر بين الوفدين أم عبر وسطاء غير واضحة حتى اللحظة.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت حساس تزامنا مع اليوم الخامس من سريان التهدئة المؤقتة، وبينما يلف الغموض مسارات التسوية النهائية لمواجهة إيران وأمريكا التي بلغت نهاية أسبوعها السادس.

مسؤول أمريكي: واشنطن لم توافق على "الخطوط الحمراء" الإيرانية

وأفاد التلفزيون الرسمي في طهران بأن البعثة الدبلوماسية الإيرانية وصلت إلى طاولة المفاوضات بمجموعة من "الخطوط الحمراء" التي لا يمكن التنازل عنها، وفي مقدمتها الوقف الشامل لإطلاق النار والالتزام بدفع تعويضات عن خسائر الحرب.

وفي المقابل، صرح مسؤول أمريكي بأن واشنطن لم تمنح موافقتها على هذه الاشتراطات الإيرانية، مؤكدا أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات ملزمة حتى الآن في ملف حرب إيران وأمريكا.

وصول جيه دي فانس لبحث ملفات إيران وأمريكا الشائكة

وفي وقت سابق ن اليوم، وصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباج، وكان في استقباله وفد باكستاني رفيع المستوى يترأسه المشير عاصم منير، ومحمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء، ومحسن نقوي وزير الداخلية، إلى جانب ناتالي بيكر القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية، والمبعوث ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر.

