بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالعباسية، نظر أولى جلسات محاكمة المتهمة "هبة"، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "عريس المرج"، والمتهمة بقتل زوجها "أحمد مجدي" طعنًا بسكين داخل منزل الزوجية، وذلك خلال الأشهر الأولى من زواجهما.

وحضرت شقيقات المجني عليه جلسة المحاكمة، وحرصن على التواجد داخل قاعة المحكمة، بالتزامن مع بدء نظر القضية، للمطالبة بالقصاص العادل من المتهمة.

وقالت شقيقات "عريس المرج" إنهن يطالبن بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة، مؤكدات: "الإعدام مش هيشفي غليلنا على أخونا الوحيد اللي اتقتل غدر".

تفاصيل الاتهام

ووجهت النيابة العامة للمتهمة في القضية رقم 19804 لسنة 2025 جنايات المرج، تهمة قتل زوجها عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، على خلفية خلافات زوجية، بعدما اعتدت عليه بسلاح أبيض "سكين"، استقرت في صدره من الجهة اليمنى.

تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجآت

وكشف تقرير الطب الشرعي عن إصابة طعنية غائرة في الصدر، تسببت في إصابة الرئة والشريان الصدري الأيمن، ما أدى إلى نزيف حاد قُدّر بنحو 2 لتر من الدم.

وأوضح التقرير أن الإصابة أحدثت جرحًا نافذًا في القفص الصدري، بينما أثبت الفحص خلو القلب من أي إصابات مرضية، وعدم وجود كسور بعظام القفص الصدري.

كما أشار التقرير إلى وجود إصابة سطحية أخرى بفروة الرأس لا علاقة لها بوفاة المجني عليه، مؤكدًا أن الإصابة الطعنية في الصدر هي السبب المباشر للوفاة.

شهادة شقيقة المجني عليه

واستمعت النيابة العامة لأقوال شقيقة المجني عليه، التي أكدت أنها كانت داخل المنزل وقت الواقعة، وأنها سمعت صراخ المتهمة، قبل أن تتفاجأ بشقيقها غارقًا في دمائه أمام المطبخ.

وأضافت أنها حاولت الاستغاثة بالجيران لإنقاذه، مؤكدة أنه كان قد عاد من عمله مباشرة قبل الحادث بدقائق، نافيه رواية المتهمة التي ادعت أنه كان مصابًا قبل دخوله المنزل.

وقالت: "كان لسه جاي من الشغل وسلم عليا على السلم.. وبعدها بدقايق لقيته بينزف".وتواصل محكمة الجنايات نظر القضية، وسط مطالبات من أسرة المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة، مع كشف المزيد من تفاصيل الواقعة خلال الجلسات المقبلة.

