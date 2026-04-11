قال محمد عبد الحليم، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"،إن أسعار الأسماك المملحة كالفسيخ والرنجة ارتفعت بنسبة تتراوح بين 5 و10% مقارنة بأسعار موسم عيد الفطر.

وأضاف عبد الحليم، أن سعر كيلو الفسيخ البوري الحجن الكبير وصل إلى يتراوح حاليا بين 650 و700 جنيه للكيلو مقابل 600 جنيه قبل الزيادة، فيما يتراوح سعر الكيلو الفسيخ متوسط الحجم بين 400 و450 جنيها.

وارتفعت أسعار الرنجة لتتراوح بين 300 و400 جنيها، للنوع الفاخر الجامبو مقابل 200 و250 جنيها العام الماضي، فيما يتراوح سعر كيلو الرنجة في المناطق الشعبية بين 150 و180 جنيها.

أسباب ارتفاع الفسيخ والرنجة

وأرجع عبد الحليم ارتفاع أسعار الفسيخ، إلى زيادة أسعار السمك البوري، حيث ارتفعت أسعار الأسماك بسبب ارتفاع أسعار السولار الذي يدخل بشكل كبير في مراحل إنتاج السمك.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، بزيادة نحو جنيهين للبنزين بأنواعه والسولار، فيما ثبتت أسعار المازوت المورد لقطاعي الكهرباء والصناعات الغذائية.

وأضاف حليم، أن ارتفاع السولار سيؤدي إلى زيادة تكلفة النقل، كما يدخل السولار في تشغيل المراكب، وإنتاج أعلاف الأسماك.

وأضاف عبد الحليم، أن أسعار الرنجة ارتفعت في الأسواق نتيجة ارتفاع أسعار سمك الرنجة بعد ارتفاع سعر الدولار، حيث بيتم استيراده من الخارج من دول مثل هولندا تدخينه في مصانع مصرية، مشيرا إلى أن أسعار الرنجة الهولندي المدخنة بالخارج وصل الكيلو منها إلى 1200 جنيه.

وأكد عبد الحليم، على أن زيادة الطلب على الفسيخ والرنجة ساهم ايضا في ارتفاع أسعاره، فموسم شم النسيم هو موسم تناول الأسماك الممحلة.