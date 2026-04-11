واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالعباسية، نظر قضية مقتل "أحمد مجدي" المعروفة إعلاميًا بـ"عريس المرج"، حيث استمعت لطلبات دفاع أسرة المجني عليه، والتي شملت طلب تعويض مدني مؤقت، والتشديد على تكييف الاتهام.

تعويض مدني وتأكيد على الاتهام

ادعى دفاع أسرة المجني عليه مدنيا بمبلغ مليون وواحد جنيه، مع الانضمام لطلبات النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة "هبة".

طلب بتعديل القيد والوصف

طالب الدفاع بتعديل القيد والوصف إلى "قتل عمد مع سبق الإصرار"، مستندًا إلى تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن الطعنة عميقة وحيوية ولا يمكن أن تقع مصادفة.

إصابة بالرأس تعزز شبهة التدبير

أشار الدفاع إلى وجود إصابة أخرى بالرأس، معتبرا أنها تدعم أن الواقعة لم تكن عرضية، بل مخططة ومدبرة، وفق ما جاء في التقرير الطبي.

تفاصيل تقرير الطب الشرعي

كشف التقرير عن جرح طعني نافذ في الصدر أدى إلى نزيف حاد وإصابة بالرئة والشريان الصدري الأيمن، مع فقدان نحو 2 لتر دم، بينما أُثبت أن إصابة الرأس سطحية ولا علاقة لها بالوفاة.

إحالة المتهمة للمحاكمة

تم ترحيل مأمورية خاصة من قسم المرج بالمتهمة "هبة" إلى محكمة الجنايات تزامنا مع انعقاد أولى جلسات محاكمتها بتهمة قتل زوجها "أحمد مجدي".

وظهرت المتهمة داخل القاعة مرتدية بنطالًا وتيشيرت أسود، وبدت على ملامحها علامات التعب والإرهاق.

اتهامات النيابة العامة

وجهت النيابة العامة للمتهمة في القضية رقم 19804 لسنة 2025 المرج تهمة قتل المجني عليه عمدا دون سبق إصرار أو ترصد، على خلفية خلاف بينهما، حيث قامت بطعنه بسلاح أبيض "سكين" استقر في صدره من الجهة اليمنى.

تفاصيل تقرير الطب الشرعي

كشف تقرير الطب الشرعي عن وجود جرح قطعي غائر بطول 1.5 سم في الصدر، مع نزيف شديد وإصابة بالرئة والشريان الصدري الأيمن، ما أدى إلى فقدان نحو 2 لتر دم.

وأوضح التقرير خلو القلب وعظام القفص الصدري من أي إصابات مرضية. كما أشار إلى وجود إصابة سطحية في فروة الرأس نتيجة جسم صلب ذو حافة، ولا علاقة لها بالوفاة.

شهادة شقيقة المجني عليه

أكدت شقيقة المجني عليه أنها كانت داخل المنزل وقت الواقعة، وسمعت صراخ الزوجة، ثم عثرت على شقيقها غارقًا في دمائه أمام المطبخ.

وأوضحت أنها استغاثت بأحد الجيران لإنقاذه، مشيرة إلى أن رواية الزوجة بشأن تعرضه للاعتداء من الخارج غير صحيحة، حيث كان قد عاد من عمله للتو.

