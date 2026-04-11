سقوط سيدة هاربة من 51 حكمًا قضائيًا في المنيا بإجمالي 112 عامًا حبس

كتب : علاء عمران

11:51 ص 11/04/2026 تعديل في 11:54 ص

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية جديدة ضد المحكوم عليهم الهاربين، بعدما تمكنت من ضبط سيدة مطلوبة لتنفيذ عدد كبير من الأحكام القضائية، وذلك في إطار خطة أمنية مكثفة لتعقب الخارجين عن القانون.
وكشفت تفاصيل الواقعة أن الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، رصدت تحركات المتهمة وحددت مكان اختبائها بدقة، حيث تبين أنها تقيم بدائرة المحافظة.

وتبين من الفحص أن المتهمة صادر ضدها 51 حكمًا قضائيًا في قضايا شيكات وتبديد وإيصالات أمانة، بإجمالي مدد حبس تجاوزت 112 عامًا.
وبعد تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبط المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، تمهيدًا لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.

"شراقي" يحذر من مخاطر سد النهضة.. هل يتكرر سيناريو الغرق؟
أخبار مصر

"شراقي" يحذر من مخاطر سد النهضة.. هل يتكرر سيناريو الغرق؟
"كارثة داخل قرية".. ضبط 3 قُصَّر لاتهامهم بالاعتداء على طفل في المنوفية
شئون عربية و دولية

"كارثة داخل قرية".. ضبط 3 قُصَّر لاتهامهم بالاعتداء على طفل في المنوفية
مصر تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة إلى 78% للناتج المحلي الإجمالي بيونيو
أخبار البنوك

مصر تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة إلى 78% للناتج المحلي الإجمالي بيونيو
اليوم.. التليفزيون المصري ينقل قداس عيد القيامة بـ22 كاميرا و3 سيارات بث
أخبار مصر

اليوم.. التليفزيون المصري ينقل قداس عيد القيامة بـ22 كاميرا و3 سيارات بث
قبيل انطلاق المفاوضات.. الوفد الإيراني يلتقي رئيس وزراء باكستان
شئون عربية و دولية

قبيل انطلاق المفاوضات.. الوفد الإيراني يلتقي رئيس وزراء باكستان

