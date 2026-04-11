نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية جديدة ضد المحكوم عليهم الهاربين، بعدما تمكنت من ضبط سيدة مطلوبة لتنفيذ عدد كبير من الأحكام القضائية، وذلك في إطار خطة أمنية مكثفة لتعقب الخارجين عن القانون.

وكشفت تفاصيل الواقعة أن الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، رصدت تحركات المتهمة وحددت مكان اختبائها بدقة، حيث تبين أنها تقيم بدائرة المحافظة.

وتبين من الفحص أن المتهمة صادر ضدها 51 حكمًا قضائيًا في قضايا شيكات وتبديد وإيصالات أمانة، بإجمالي مدد حبس تجاوزت 112 عامًا.

وبعد تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبط المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، تمهيدًا لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.