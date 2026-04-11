إعلان

الأمن الاقتصادي يواصل حملاته لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط

كتب : علاء عمران

02:42 م 11/04/2026 تعديل في 02:48 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها المكثفة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بكافة صورها، من خلال حملات موسعة تنفذها الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

1292 قضية في النقل والمواصلات

وأسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1292 قضية متنوعة، في إطار التصدي للمخالفات والظواهر السلبية داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات.

3704 قضايا سرقة تيار كهربائي

وفي مجال مكافحة سرقات التيار الكهربائي، نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 3704 قضايا سرقة تيار كهربائي، إلى جانب مخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود مباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 484 قضية في مجالات متعددة، شملت الضرائب العامة ومخالفات الجمارك، مع إجراء تحريات حول المديونيات المستحقة.

172 قضية بمخالفات التعمير

ضبطت شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة 172 قضية متنوعة، تضمنت مخالفات بناء ومحالّ بدون ترخيص، مع تنفيذ قرارات إدارية ضد المخالفين.

استمرار الحملات الأمنية

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية، لتحقيق الانضباط والتصدي لكافة صور الخروج على القانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات أمنية وزارة الداخلية سرقة كهرباء مخالفات البناء الأمن الاقتصادي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان