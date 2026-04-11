ضبط وإغلاق 837 محلًا.. الداخلية تُكثف حملاتها لتطبيق مواعيد الغلق

كتب : علاء عمران

11:36 ص 11/04/2026
    تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في التاسعة مساء (2)
    تنفيذ قرار غلق المحال بأسيوط (5)
    تنفيذ قرار غلق المحال بأسيوط (7)
    تنفيذ قرار غلق المحال بأسيوط (2)
    تنفيذ قرار غلق المحال بأسيوط (1)
    تنفيذ قرار غلق المحال بأسيوط (3)
    تنفيذ قرار غلق المحال بأسيوط (8)
    غلق المحلات فى شوارع أسوان1
    جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة لمتابعة تطبيق غلق المحال (14)
    جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة لمتابعة تطبيق غلق المحال (11)
    غلق بعض المحال
    جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة لمتابعة تطبيق غلق المحال (8)
    شوارع المنيا تلتزم بقرار غلق المحال لليوم الثاني (5)_6
    جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة لمتابعة تطبيق غلق المحال (9)
    شوارع المنيا تلتزم بقرار غلق المحال لليوم الثاني (2)_3

أغلقت وزارة الداخلية 837 محلًا تجاريًا على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، وذلك لمخالفتها وعدم التزامها بقرار الغلق الصادر ضمن إجراءات الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وجاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، في إطار ضبط استهلاك الطاقة خلال الفترة الحالية.

تحرير 837 مخالفة ضد المحلات التي لم تلتزم بمواعيد الغلق

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال 24 ساعة عن تحرير 837 مخالفة ضد المحلات التي لم تلتزم بمواعيد الغلق المحددة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكدت الجهات الأمنية استمرار الحملات لضبط المخالفات، والتأكد من التزام جميع المحال بالقرارات الصادرة، بما يضمن تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المحال المخالفة، مع عرض المحاضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانونًا.

