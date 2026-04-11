أغلقت وزارة الداخلية 837 محلًا تجاريًا على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، وذلك لمخالفتها وعدم التزامها بقرار الغلق الصادر ضمن إجراءات الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وجاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، في إطار ضبط استهلاك الطاقة خلال الفترة الحالية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال 24 ساعة عن تحرير 837 مخالفة ضد المحلات التي لم تلتزم بمواعيد الغلق المحددة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت الجهات الأمنية استمرار الحملات لضبط المخالفات، والتأكد من التزام جميع المحال بالقرارات الصادرة، بما يضمن تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المحال المخالفة، مع عرض المحاضر على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانونًا.

